Toussaint : la légende de l'Abbé Bruchou, qui exauce vos souhaits depuis le cimetière urbain de Pau

Dans le carré anglais du cimetière urbain de Pau, une tombe attire l'attention. Elle est particulièrement fleurie et tapissée de plaques, où il est seulement écrit "Merci". On ne distingue plus la pierre tombale tellement elle est recouverte de statuettes et de bougies. C'est celle de l'Abbé Bruchou, légende paloise du 19e siècle.

ⓘ Publicité

La pierre tombale de l'Abbé Bruchou est recouverte de bougies, statuettes, fleurs et messages. © Radio France - Manon Claverie

Son histoire, Gilles, gardien du cimetière pendant 16 ans, en raconte une version : "Il s'occupait beaucoup de prostituées, à Pau dans les années 1800. Il les accueillait chez lui. À sa mort, l'une d'elles est venue lui demander un miracle, celui de la guérir d'une maladie__. Cela a marché. Le bouche à oreille s'est ensuite mis en route et depuis le 19e siècle des gens viennent tous les jours prier ou le remercier. C'est un truc de ouf, cette histoire !"

Une amie m'en avait parlé lorsque j'étais adolescente et depuis 40 ans, j'y reviens.

Martine

On raconte également que l'Abbé aurait exaucé le souhait d'une femme, dont le mari et le fils étaient partis à la guerre et revenus sains et saufs comme elle l'avait demandé.

Quelle que soit la version, chacun y va de son vœu. "Je viens pour ma mère, qui n'est pas très en forme. J'en ai un autre mais celui-là, je le garde pour moi", sourit une Paloise. Martine, elle, vient régulièrement sur la sépulture de l'Abbé Bruchou depuis 40 ans ! "Une amie m'en avait parlé lorsque j'étais adolescente et depuis, j'y reviens. Cette fois c'est pour mon petit-fils de 9 ans, qui a subi une opération à cœur ouvert. On espère beaucoup et c'est pour cela que je reviens aujourd'hui... cela m'aide aussi !"

Que l'Abbé Bruchou puisse réaliser les souhaits des Palois, ou pas, en cette journée des défunts il donne de l'espoir.