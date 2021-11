Toussaint : Le collectif grenoblois Mort de rue rend hommage aux personnes sans domicile

A l'entrée du cimetière du Grand Sablon, à Grenoble, Michèle Le Mouel distribue des fleurs aux passants. Elle est la présidente du collectif Mort de rue. "Ils sont un peu étonnés mais je leur dis que je leur confie cette fleur pour qu'ils fleurissent les tombes du carré commun, explique Michèle Le Mouel. Il n'y a personne qui le fait sinon." Un hommage mais aussi une manière de déclencher une prise de conscience. "Il faut sensibiliser les visiteurs du cimetière sur la présence de ces carrés communs, dont la plupart des gens ignore l'existence. C'est normal de penser à eux. Quelque part quand on accompagne dignement ces morts, on s'occupe aussi des vivants. C'est réconfortant de savoir qu'ils ne sont pas inhumés seuls. On ne les abandonne pas, on ne les oublis pas."

Une minute de silence a été observée après la prise de parole © Radio France - Shannon Marini

Le travail du collectif est apprécié des visiteurs comme Anne-Marie, "il n'y avait rien du tout sur cette tombe, on n'y a mis la fleur", décrit-elle. Lors de cet hommage, les bénévoles du collectif ont cité 23 noms : "Serge, Josette...", autant de personnes qu'a accompagné Mort de rue vers leur dernière demeure depuis un an. Dire leur nom est capital pour Michèle Le Mouel : "Ils ont été des sans-voix dans leur vie, comme dit l'abbé Pierre, mais je voudrais faire entendre leur voix dans l'hommage qu'on peut leur donner."

Le collectif Mort de rue se réunit chaque dernier jeudi du mois au Point d'eau, à l'Ile verte de Grenoble.