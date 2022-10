Toussaint : les jeunes tourangeaux désertent-ils les cimetières ?

Avec la Toussaint, la vente des chrysanthèmes bondit. Et il y en a pour tous les goûts. Cette fleurs est traditionnellement déposée dans les cimetières début novembre en hommage aux défunts. Sur le marché aux fleurs boulevard Béranger à Tours, les horticulteurs et clients l'admettent : il y a peu de jeunes, voire pas du tout.

Florian Sala, horticulteur présent sur le marché le dit, "la tranche d'âge de mes clients, c'est 50 à 80 ans. Les plus jeunes ont la quarantaine." Une cliente, chargée de fleurs déplore cette absence. Pour elle, la Toussaint c'est primordial, "tous les ans je fleuris la tombe de mes beaux-parents et de toute la famille". Très touchée, certains commentaires lui ont fait de la peine, "j'ai entendu des jeunes dire qu'ils n'avaient pas besoin de cimetière pour penser à nos morts… j'étais outrée !"

La vente des chrysanthèmes sur le marché aux fleurs boulevard Béranger à Tours. © Radio France - Laurette Puaud

Une évolution

Il est vrai que sur le marché et dans les cimetières, l'âge moyen est à peu près similaire. Les temps changent, et pour Suzanne, c'est une éducation mais aussi une manière de penser, "moi je n'ai pas été habituée à aller au cimetière donc non, je n'y vais pas pour la Toussaint. Le fait de mettre des fleurs à un moment donné, ça n'est pas quelque chose qui me plait. Je pense qu'il vaut mieux faire plusieurs fois par an et entretenir les tombes."

La fin d'une tradition ?

La mort a aussi évolué dans la société, notamment avec l'incinération. En 2018, selon un sondage Ipsos , 63% des français choisissaient l'incinération. Serait-ce donc la fin d'une tradition ? "Oui c'est quelque chose qui se perd, les gens se mettent de moins en moins en tombe…", pense Christine, qui vient déposer des fleurs au cimetière Saint-Symphorien à Tours. Certains sont en revanche moins pessimistes, comme Corinne Sala, horticultrice, "les jeunes s'en rendront compte un petit peu plus tard, lorsqu'ils devront s'occuper de la tombe de leurs parents peut-être.. ils prendront conscience avec l'âge !"