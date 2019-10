Toussaint : un site internet hommage dédié aux animaux de compagnie défunts

La Toussaint c'est le jour où on pense aux personnes qu'on aimait et qui ont disparu. Mais on peut aussi souffrir de la mort de son animal de compagnie. D'où un site internet créé par la Fondation 30 Millions d'amis pour leur rendre hommage.