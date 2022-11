Toussaint : une association rend hommage aux morts enterrés dans le carré commun du cimetière de La Tronche

Comme chaque 1 er novembre, l'association "morts de rue et personnes isolées" organisait son opération : une fleur contre l'oubli au cimetière du Grand Sablon de La Tronche (Isère), près de Grenoble. Toute la journée, les bénévoles sont restés postés à l'entrée pour distribuer des fleurs et demander aux personnes qui viennent sur la tombe de leurs proches d'aller aussi déposer une fleur au carré commun, où reposent ceux qui n'ont plus de famille ou qui étaient SDF.

Puis à 15H, les bénévoles se sont regroupés justement au carré commun, qu'on appelait aussi autrefois fosse commune ou carré des indigents, pour lire un texte et égrener le nom des 30 personnes -sans famille ou sans domicile, ou les deux- que l'association a accompagnées jusqu'à leur dernière demeure cette année.

Prise de conscience

"C'est pour une prise de conscience" explique Pierre Reboul, l'un des bénévoles. "C'est pour que les personnes qui viennent nombreuses aujourd'hui dans ce cimetière ne pensent pas seulement à leurs morts dont ils viennent fleurir les tombes mais qu'elles sachent que depuis le début de l'année, l'association a accompagné jusqu'à leur dernière demeure 30 personnes seules ou qui vivaient à la rue. Sinon, il n'y aurait eu personne, à part les employés des PFI, à leur enterrement dans le carré commun."

Et c'est là l'objectif de cette association, ne laisser personne mourir seul car : "Chacun et chacune était quelqu'un" souligne Pierre Reboul. "Dans toutes les sociétés, on pense qu'un rituel funéraire est indispensable. C'est en fraternité, en solidarité et en dehors de toute considération religieuse que nous agissons."

Les bénévoles de l'association ont fleuri le carré commune avec des iris de toutes les couleurs © Radio France - Véronique Pueyo

Il ou elle s'appelait Josette, Léni, François ou Christian

Elizabeth Calma est la présidente de l'association "morts de rue et personnes isolées". Avec une autre bénévole, elle a lu les 30 noms des personnes disparues depuis janvier dernier dans l'agglomération grenobloise. Il et elle s'appelait : Michel, Albert, Léni, Josette, Hélène ou Christian.

"A chaque fois, c'est la même émotion" confie Elizabeth Calma, un iris mauve dans la main. "On se demande toujours quel a été le sens de leur vie car leur mort n'aurait pas de sens non plus si nous n'étions pas là pour les accompagner jusqu'au bout, s'il n'y avait personne derrière leur cercueil. Moi, je viens d'une génération où on veillait les morts, d'un village où on enterrait les gens même si on ne les connaissait pas."

Une question d'humanité

Les bénévoles qui sont présents aux enterrements de ces "laissés pour compte" ne connaissent rien de leur vie. "On a juste un nom, parfois une date de naissance ou un lieu de décès." souligne Elizabeth qui poursuit : "Cela fait quelques années maintenant que je fais cela. C'est un chemin de vie. On doit bien cela à ces personnes et c'est la seule chose qui leur reste__. C'est une question d'âme, peut-être, mais pas de religion."

Puis les bénévoles ont disposé des fleurs sur le carré commun. Une simple bande de terre, plantée de croix en bois, sur lesquelles on a fixé une plaque, avec le prénom et le nom de ces disparus que l'association a fait revivre le temps d'un hommage simple mais vibrant.