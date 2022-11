Toussaint : une association rouennaise accompagne les morts isolés dans leur dernier voyage

Quand il n'y a plus de famille pour célébrer les morts, il y a l'Arami. L'Association Rouennaise pour l'Adieu aux Morts Isolés est née en 2006, à l'initiative de feu Léon Butez et depuis cette date, ses bénévoles accompagnent jusqu'à leur dernière demeure celles et ceux qui n'avaient plus personne dans la vie. Des personnes sans abris, mais également des personnes mortes à l'hôpital, en Ehpad ou même à leur domicile. C'est le cas d'Esad, 69 ans, enterré il y a quelques semaines au cimetière de l'Ouest. L'homme, originaire de Bosnie, était mort depuis sept mois quand on l'a trouvé chez lui à Rouen. Personne ne s'était inquiété, excepté Douhko, un compatriote croate qui a prévenu les pompiers. "On se connaissait sans plus parce que c'était quelqu'un d'un peu mystérieux, réservé. Il était un petit peu à part mais c'était quelqu'un de très sympa" raconte Douhko, un peu ému par l'hommage rendu à son compagnon et à tous les autres en ce jour de la Toussaint. Ils sont 46 cette année. Des hommes et des femmes, dont on n'a pas retrouvé la famille ou qui n'en avaient plus. "La majorité, c'est des gens seuls. Parce qu'une enquête est faite et on ne trouve personne" explique Dominique Lasnez, la présidente de l'Arami. Dans la plupart des cas, ce sont donc les bénévoles qui assistent aux enterrements et même les organisent. "Malgré le peu de renseignements qu'on peut obtenir, on arrive a bâtir un petit hommage quand même. Mais bien souvent, c'est la mairie qui paie les frais" poursuit Dominique Lasnez. Pour les indigents comme on les appelle, c'est en effet la ville qui règle la facture des pompes funèbres.

"Les mots dignité, solidarité, fraternité, prennent tout leur sens" - Dominique Lasnez, présidente de l'Arami.

Chaque année, le jour de la Toussaint, le maire de Rouen ou son représentant, des élus du conseil municipal, des bénévoles de l'Arami et des anciens combattants avec leurs drapeaux se rassemblent devant le jardin de la mémoire, l'ancien carré des indigents, pour une cérémonie. La ville offre les chrysanthèmes et depuis 2020, elle fait désormais poser des cubes en granit en guise de pierre tombale à la place des croix en bois qui vieillissent mal. Cette année, l'hommage a même été accompagné par le violon d'Alexander, un ukrainien réfugié à Rouen depuis le mois de juin. La solidarité en signe de respect pour ces gens décédés dans la solitude. Mais les Ehpad sollicitent de plus en plus souvent l'association explique Marie-Agnès Bigot, la secrétaire de l'Arami. "On sent quand même une grande humanité, que ce soit dans les Ehpad ou dans les associations d'accompagnement juridiques qui pensent maintenant à nous demander aussi". Depuis 2006, l'Arami a ainsi accompagné 655 personnes.