Toussaint : une association stéphanoise aide les proches des défunts à organiser des enterrements civils

Les cérémonies funéraires ne se font pas qu'à l'église. Certains préfèrent des cérémonies dites "civiles ou laïques", avec des obsèques qui se font généralement au crématorium. Pour le reste, le déroulé est entièrement libre. A Saint-Étienne, l'association Cellaïc aide bénévolement les familles à organiser ces cérémonies civiles.

Trois bénévoles se déplacent dans toute l'agglomération à la rencontre des proches en deuil. Leur première mission : c'est de les écouter. "Les gens ont besoin d'exprimer leur douleur et d'exprimer les souvenirs qu'ils ont avec la personne décédée", explique Frédérique, bénévole chez Cellaic depuis un an. "Ils ont besoin aussi de voir qu'on peut prendre soin d'eux."

Pas d'obligation

Ensuite, l'association aide les proches à organiser cette cérémonie d'enterrement civil. Et la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. "Les familles peuvent rendre hommage au défunt comme elles le souhaitent", confie Frédérique. "Il n'y a pas d'obligation comme à l'église où on choisit les textes, là elles disent et chantent ce qu'elles veulent." Bien souvent, les proches utilisent une chanson qui correspond à la personne décédée. "Ça peut même être festif, on est moins axé sur la mort et plus sur la vie du défunt."

En 2021, l'association Cellaïc a participé à huit cérémonies laïques. L'association fonctionne grâce aux dons, mais une participation financière n'est pas obligatoire.