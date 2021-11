Toussaint : une association vendéenne accompagne les parents touchés par le deuil périnatal

En ce 2 novembre, jour du souvenir des défunts et lendemain de la Toussaint, gros plan sur une association vendéenne qui accompagne les parents victimes du deuil périnatal. Mal connu, tabou, le sujet est pourtant terriblement douloureux pour les familles concernées.

Le sujet est tabou, la douleur provoquée par la mort d'un enfant à naitre est mal connue et mal comprise. S'il n'existe pas de recensement officiel, on estime entre 0.5 et 1% le nombre de grossesses qui se terminent par un "deuil périnatal" en France.

On parle de "deuil périnatal" pour les décès au cours du dernier trimestre de la grossesse, au moment de l’accouchement, ou dans les premiers jours de sa vie. ( De la 22è semaine d'aménorrhée au 7ème jour suivant la naissance selon la définition officielle de l'OMS, dès la 14è semaine en France) Mais pour les associations qui accompagnent les parents, la notion est plus large, il est important de ne pas raisonner en termes de "dates" mais de prendre en compte le ressenti, la douleur que peuvent éprouver des parents à la mort d'un fœtus, même si la grossesse n'a pas atteint le troisième trimestre.

Des groupes de paroles

C'est le cas, par exemple, de l'association Hespéranges, basée à La Roche-sur-Yon en Vendée. Elle propose d'accompagner les parents victimes d'un deuil périnatal. "Dans ces moments-là, ce qui compte c'est de pouvoir parler, se confier. Or le sujet est méconnu et souvent mal compris par l'entourage, le reste de la famille" raconte Claire Hervouet, la secrétaire de l'association, qui a elle-même été confrontée à la perte de son bébé en 2018. "il est donc important de pouvoir parler à d'autres personnes qui ont déjà vécu ce que nous sommes en train de vivre. ça permet de se dire que la détresse qu'on ressent est normale". Parmi les maladresses entendues : "vous en aurez un autre" ou encore "c'est moins grave que si vous aviez perdu un enfant qui avait déja vécu". Des phrases qui peuvent conduire les parents à s'isoler à refouler leur douleur en leur for intérieur. D'où l'importance de se faire aider, accompagner notamment dans des groupes de paroles encadrés par des bénévoles formés.

Un accompagnement dans les démarches administratives

Un accompagnement qui se fait aussi pour les démarches administratives. "Il peut y avoir des incompréhensions, des courriers qu'on reçoit de l'administration qui sont "maladroits" dans leur formulation et très violents lorsqu'on les découvre" raconte également Claire Hervouet. Là encore l'association Hespéranges peut être une ressource. C'est aussi le cas pour aider les parents à effectuer les démarches administratives (reconnaissance légale de leur enfant décédé, aides aux obsèques, allocations mutuelles et CAF...) ou encore dans la préparation des obsèques pour les enfants et leur inscription dans le livret de famille si les parents le souhaitent.

Un arbre du souvenir

Début octobre l'association Hespéranges et la commune de La Roche-sur-Yon ont inauguré dans le cimetière de la Péronnière un "arbre du souvenir" à proximité d’un puits de dispersion dédié spécifiquement aux enfants nés sans vie. Cet arbre est une sculpture en acier de 2,50 mètres de hauteur. Si elles le souhaitent, les familles ont la possibilité d’accrocher aux branches de la sculpture une feuille sur laquelle figure le prénom de leur enfant afin de perpétuer sa mémoire.

L'association dispose d'une page Facebook pour entrer en contact avec ses représentants.