"Tout ça manquait ici" : à Thionville, "Les Beaux jours" réuniront bientôt plusieurs services en un seul lieu

Il faut encore avoir un peu d'imagination. Pour l'instant, les locaux des futurs "Beaux jours", séparés en trois parties, sont totalement vides. Ce nouveau lieu, qui doit ouvrir au printemps prochain dans le centre-ville de Thionville, accueillera plusieurs services à une même adresse : une conciergerie solidaire, un espace de co-working, une boulangerie, une bibliothèque en libre-service ou encore un petit bar. Il est porté par plusieurs associations locales, comme Le Comptoir de Thionville, Des Mots et débats ou le groupe d’entreprises sociales et solidaires Valo’.

ⓘ Publicité

"Là au milieu, vous aurez le service de conciergerie solidaire", explique Laure Jung, directrice de cette conciergerie. "Les habitants auront accès à plein de produits et de services locaux : du pressing, de la cordonnerie, de la livraison de paniers maraîchers... S'ils veulent trouver une garde d'enfants ou un garagiste pour faire une vidange, ils viennent nous voir et nous on s'occupe de toute l'organisation et de la logistique", explique la jeune Thionvilloise d'origine.

Un comptoir sur le quai de la gare

Elle a eu cette idée au début du confinement, avec d'autres jeunes originaires de Thionville. "On est plusieurs jeunes, pour la plupart partis pour les études, qui auraient bien aimé revenir avec un lieu vivant dans Thionville", continue Laura Jung. Ils ont ensuite rencontré Elisabeth Parachini, présidente de l'association Le Comptoir de Thionville, qui coordonne le projet. "À Thionville, il y a des cafés, il y a une médiathèque mais pas avec de quoi se restaurer à l'intérieur, il n'y a pas de conciergerie... Tout ça manquait ici", assure-t-elle. "Donc on a décidé de le proposer en un seul lieu."

Pour intégrer la dimension frontalière de Thionville dans le projet, un comptoir de la conciergerie solidaire va même être installé sur le quai de la gare, pour permettre aux frontaliers de déposer leurs vêtements au pressing avant de partir au travail. "C'est une population très importante à Thionville", explique Laura Jung. "Et finalement, ils n'ont pas forcément accès aux produits dans le centre-ville parce qu'ils partent tôt le matin et ils rentrent tard le soir. Donc ils doivent souvent courir le week-end." La directrice de la conciergerie veut donc proposer ces services "plus tôt, plus tard, à d'autres endroits du centre-ville. Ça va permettre à la ville de Thionville de mieux intégrer les frontaliers dans la vie du centre-ville."

Réhabituer des personnes à l'emploi

Des personnes en insertion vont être embauchées pour s'occuper des "Beaux jours". "Ce sera une plateforme pour préparer à l'emploi durable", détaille Elisabeth Parachini. "Il y aura des gens qui seront concierges, d'autres au service, et tout ça ce sont des emplois qui pourront être investis ailleurs. Cela permettra de faciliter le recrutement des entreprises du territoire. On parle de personnes qui vont se réhabituer à se lever le matin, venir travailler, et qui seront formées, je pense que ça deviendra une source indispensable de main-d'oeuvre."

"Les Beaux jours" devraient ouvrir en mars 2023 au 34 rue de la Tour à Thionville, après des travaux dans le local. À terme, le lieu sera ouvert sept jours sur sept, du lundi au samedi de 6h30 à 21h30, et le dimanche de 9 heures à 14 heures. Un financement participatif a été lancé en ligne, sur la plateforme Ulule , pour aider à monter le projet. L'objectif a d'ores et déjà été atteint, avec plus de 8.000 euros récoltés à quatre jours de la fin de la levée de fonds.