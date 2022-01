Tout ce qu'il faut savoir sur la consultation citoyenne organisée ce week-end en Vallespir

Pour ou contre la construction d'un nouveau pont à l'entrée de Céret ? Pour la première fois dans les Pyrénées-Orientales, une consultation citoyenne est organisée les 29 et 30 janvier en Vallespir. Retrouvez ici tout ce qu'il faut savoir avant de glisser son bulletin dans l'urne.

Oui ou non, « êtes-vous favorable au projet de nouvelle desserte du Vallespir ? » Telle est la question qui est posée aux électeurs du Vallespir les samedi 29 et dimanche 30 janvier. Ce type de consultation citoyenne est organisée pour la première fois dans les Pyrénées-Orientales. Depuis plusieurs semaines, la campagne fait rage : les partisans et les opposants se mobilisent pour tenter de convaincre les électeurs.

Quel est le projet ?

Porté par le conseil départemental depuis plus de 10 ans, le projet propose de créer une nouvelle route d'accès à Céret. Longue de 2,5 kilomètres, elle relierait les départementales D115 et D618. Elément central du projet, un viaduc de 355 mètres permettrait de franchir le Tech, avec une hauteur maximale de 25 mètres.

Un deuxième pont long de 70 mètres est également prévu pour enjamber le cours d'eau Saint-Ferréol, et trois nouveaux ronds-points seraient aménagés. Au total, le chantier mobiliserait 18 hectares de terrain, dont huit seront artificialisés, selon le Département.

.

Longue de 2.500 mètres, la nouvelle route est matérialisée en rouge - Conseil départemental des Pyrénées-Orientales

Prévu pour aboutir en 2025, le chantier est évalué à 30 millions d'euros, ce à quoi il faut ajouter les achats de terrains (2,8 millions d'euros). Selon le Département, ce nouvel axe a pour objectif principal de "détourner une partie du trafic surchargeant l’entrée de Céret pour soulager l’accès au Vallespir et au Haut-Vallespir". D'après les comptages officiels, 17 000 véhicules passent quotidiennement par l'entrée de Céret. La construction du nouveau viaduc permettrait de détourner une partie du trafic, au grand soulagement des riverains réunis dans l'association "Paroles de céretans".

Depuis plusieurs années, l'association "Bien Vivre en Vallespir" se mobilise contre ce projet considéré comme "inutile", "faramineux" et "destructeur". Elle conteste méthodiquement les arguments et les chiffres avancés par le Département. Aux yeux des opposants, ce nouvel axe routier aurait surtout vocation à permettre la réalisation d'importants projets d'urbanisation au sud du Tech.

Qui peut voter ?

Peuvent voter, les habitants des 24 communes du Vallespir, à condition d'être inscrits sur les listes électorales ou d'avoir fêté ses 18 ans au cours des sept derniers mois. Cela représente un peu moins de 26.000 habitants.

En dehors de Céret, les communes concernées sont L’Albère, Le Boulou, Le Perthus, Les Cluses, Maureillas-las-Illas, Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Taillet, Vivès, Amélie-les-Bains-Palalda, Arles-sur-Tech, Corsavy, Coustouges, La Bastide, Lamanère, Le Tech, Montbolo, Montferrer, Prats-de-Mollo-la-Preste, Saint-Marsal, Saint-Laurent-de-Cerdans, Serralongue et Taulis

Comment se déroule le vote ?

Chaque commune organise les opérations de vote, comme pour une élection classique. Dans les bureaux de vote, les participants se verront remettre une enveloppe et deux bulletins "oui et "non", avant de se retirer dans l'isoloir.

La plupart des communes ont fait le choix d'organiser le scrutin sur deux jours. Mais certaines petites communes ouvriront leurs bureaux de vote uniquement le dimanche. Le vote sera clôturé au plus tard dimanche à 17 heures.

Le dépouillement sera organisé dans la foulée par le Département, sous le contrôle d’un huissier de justice, au Gymnase des Tilleuls. La proclamation des résultats est prévue dimanche en fin de journée.

Les résultats seront-ils pris en compte ?

Contrairement à un referendum ou à une votation, cette "consultation citoyenne" a uniquement une valeur consultative. D'un point de vue juridique, le Département n'est pas tenu de respecter le résultat du vote. Mais les élus assurent que les résultats seront pris en compte. "les choses sont claires : si le non venait à être majoritaire, le projet -tel qu'il est- serait remis en question", assure Mathias Blanc, le conseiller départemental en charge de l'organisation.

"Si le non l'emporte, il y a fort à parier que le projet reviendrait immédiatement sous une autre forme", redoute Jean-Marie Combel, le trésorier de Bien Vivre en Vallespir. Et si le "oui" est majoritaire, l'association assure qu'elle ne baissera pas les armes et poursuivra son combat, éventuellement devant la justice.