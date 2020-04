Tout ce qu'il faut savoir sur le Drive Fermier de la Halle au Blé ce samedi matin à Bourges...avec le plan !

Le Drive Fermier de la Halle au Blé à Bourges a lieu ce samedi entre 9h et 12h. Pour ceuc qui ont déjà passé commande, voici le plan et pour les autres la liste des producteurs.

Ouvert depuis le 11 avril dernier, le Drive fermier de la Halle au Blé à Bourges se substitue, le temps de cette crise sanitaire que nous vivons, au grand marché du samedi au même endroit. Le principe est simple : pour passer votre commande, vous contactez les commerçants par téléphone et vous venez récupérer votre commande le jeudi ou le samedi matin entre 9h et 12h à la Halle au blé : un sens de circulation a été défini de la gauche vers la droite. Le Drive est accessible en voiture, à pied ou à vélo.

Les règlements sont à faire en priorité par chèque ou par paiement sans contact (à valider avec les producteurs). La distanciation sociale et les gestes barrières sont indispensables pour garantir le bon déroulement de ce Drive Fermier qui se déroule le jeudi et le samedi matin.

Le plan du drive fermier de la Halle au blé

Liste des producteurs présents au Drive Fermier de la Halle au Blé