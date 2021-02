"Tout ce qu'on veut c'est un tampon sur un papier" : le cri de la famille d'accueil de Madama en Haute-Loire

Mobilisation au Puy-en-Velay en Haute-Loire autour de Madama Diawara et sa famille d'accueil. Le jeune exilé malien est menacé d'expulsion et la préfecture de Haute-Loire vient de lui signifier une nouvelle fois son refus de le régulariser. Véronique de Marconnay lance un cri de détresse.

Plus d'une centaine de personnes se sont encore réunies hier au Puy-en-Velay pour soutenir Madama Diawara. Et ce, malgré le refus de la préfecture de Haute-Loire de régulariser ce jeune Malien arrivé dans le département il y a deux ans. L'enseignant qui l'héberge est en grève de la faim depuis le 30 janvier. Son épouse Véronique de Marconnay répond à nos questions.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous avez été surprise par l'ampleur de la mobilisation hier au Puy-en-Velay ?

Véronique de Marconnay : Je ne suis pas surprise, parce qu'il y a un comité de soutien très actif. Beaucoup de personnes veulent nous aider, parce qu'il n'y a pas que Madama qui est dans une situation aussi désespérée. Il y a en Haute-Loire un réseau très actif qui se bat pour le droit des migrants.

La préfecture de Haute-Loire a fait savoir encore une fois hier qu'elle refuse la régularisation de Madama. Vous aviez pourtant été reçus mardi pour présenter vos arguments. Qu'est-ce qui ne convient pas à la préfecture ?

Véronique de Marconnay : Ce qui ne convient pas, ce sont les extraits de naissance fournis par Madama, ce qui me paraît une question secondaire. Il s'agit d'un prétexte. La préfecture ne veut pas régulariser, la préfecture ne veut pas donner l'image d'une administration généreuse envers les migrants.

Votre pétition compte aujourd'hui plus de 30.000 signatures, 6.000 il y a une semaine. Est-ce que vous sentez du soutien du côté des politiques du département ?

Véronique de Marconnay : Certaines personnes nous soutiennent, mais je voudrais dire quelque chose. Je crois savoir que M. le préfet va se rendre au Chambon-sur-Lignon aujourd'hui, parce que quelqu'un a légué une grande somme d'argent en signe de reconnaissance au "village des Justes". Il va sûrement y avoir un beau discours, émouvant, par rapport à la solidarité, la générosité, les cœurs ouverts, les gens qui prennent des risques pour en défendre d'autres. Un rappel de mémoire par rapport à des événements douloureux de l'histoire, où des enfants en particulier étaient persécutés en raison de leur origine ou religion. Les gens les accueillaient, disaient leur désaccord avec les positions qui étaient celles de l'administration et des autorités. Vous ne voyez pas des similitudes ?

Comment Madama vit-il tout ce mouvement autour de lui ?

Véronique de Marconnay : l'émotion est double. Il vit avec la peur, l'angoisse, l'incertitude par rapport à son avenir. D'autre part, il vit en voyant de soutiens d'inconnus, de milliers de personnes et il est reconnaissant de cela.

Votre mari, lui, a choisi la grève de la faim depuis quatorze jours. Comment va-t-il ?

Véronique de Marconnay : il ne va pas bien, et il va chaque jour un peu moins bien. Son corps accuse le coup. Sa détermination est entière, et depuis cette réponse du préfet, un nouveau refus, il est animé par la colère. Mais la colère ça ne nourrit pas beaucoup.

On pense aussi à ce patron du Doubs, qui s'était lui aussi mis en grève de la faim pour essayer de faire régulariser son apprenti guinéen. C'est un exemple qui vous donne espoir et vous permet de vous entêter ?

Véronique de Marconnay : Bien sûr, et ce qui nous permet de nous entêter, c'est la volonté d'arriver à un résultat. Tout ce qu'on veut c'est un tampon sur un papier, ça n'est quand même pas demander beaucoup. Ce qui nous donne espoir, c'est de voir autour de nous tous ces gens sensibles au cas de Madama et au-delà à tous les autres mineurs isolés, jeunes majeurs, et même les familles de migrants en Haute-Loire et ailleurs, qui se trouvent face aux autorités françaises implacables, sourdes, insensibles.

Un nouveau rassemblement de soutien à Madama Diawara et sa famille d'accueil est organisé ce vendredi 12 février à 14h00 au Puy-en-Velay. La pétition en ligne recueille à ce jour un peu plus de 31.000 signatures.