Le report du Tour de France : une bonne nouvelle pour la ville de Mantes-La-Jolie

Départ le 29 août de Nice et arrivée le 20 septembre à Paris : la grande boucle organisée à la fin de l'été et des vacances scolaires est une première dans l'histoire du Tour de France.

La dernière étape, avant le sprint final sur les Champs Elysée, prévoyait de s'arrêter à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Elle est maintenue.

Ce report est-il une bonne nouvelle ?

"Absolument !" répond enthousiaste Raphael Cognet, maire (Divers droite) de Mantes-la-Jolie et réélu au 1er tour en 2020. Il était l'invité de France Bleu Paris ce jeudi matin. "Nous sommes extrêmement heureux !". Comme beaucoup d'autres maires, il redoutait une annulation de l'événement. Ce report de deux mois est accueilli comme un "beau symbole" explique l'élu : "après une longue période de confinement, de se retrouver tous ensemble autour de cette belle perspective !"

L'avant-dernière étape passera le 20 septembre à Mantes-la-Jolie.

Un report qui ne sera "pas trop compliqué" à gérer explique Raphael Cognet : "cela nous laissera encore plus de temps pour se préparer et organiser les mesures de sécurité concernant l'épidémie de Covid 19. D'autant plus qu'il y aura moins de spectateurs : les touristes étrangers ne seront pas là car les vacances d'été seront terminées."

à lire aussi Coronavirus : le Tour de France officiellement décalé du 29 août au 20 septembre

Les étapes du Tour de France 2020 après le changement de date annoncé mercredi par ses organisateurs en raison de la pandémie de coronavirus :

29 août: 1re étape Nice Moyen Pays - Nice, 156 km

30 août: 2e étape Nice Haut Pays - Nice, 187 km

31 août: 3e étape Nice - Sisteron, 198 km

1er septembre: 4e étape Sisteron - Orcières-Merlette, 157 km

2 septembre: 5e étape Gap - Privas, 183 km

3 septembre: 6e étape Le Teil - Mont Aigoual, 191 km

4 septembre: 7e étape Millau - Lavaur, 168 km

5 septembre: 8e étape Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 140 km

6 septembre: 9e étape Pau - Laruns, 154 km

7 septembre: repos en Charente-Maritime

8 septembre: 10e étape Ile d'Oléron - Ile de Ré, 170 km

9 septembre: 11e étape Châtellaillon-Plage - Poitiers, 167 km

10 septembre: 12e étape Chauvigny - Sarran Corrèze, 218 km

11 septembre: 13e étape Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal, 191 km

12 septembre: 14e étape Clermont-Ferrand - Lyon, 197 km

13 septembre: 15e étape Lyon - Grand Colombier, 175 km

14 septembre: repos en Isère

15 septembre: 16e étape La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km

16 septembre: 17e étape Grenoble - Méribel col de la Loze, 168 km

17 septembre: 18e étape Méribel - La Roche-sur-Foron, 168 km

18 septembre: 19e étape Bourg-en-Bresse - Champagnole, 160 km

19 septembre: 20e étape Lure - La Planche des Belles Filles, 36 km (contre-la-montre individuel)

20 septembre: 21e étape Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Elysées, 122 km