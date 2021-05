Mayenne : "Tout est prêt pour la phase 2 du déconfinement", selon le maire de Méral

Le 19 mai, donc dans neuf jours, un air de vie d'avant va souffler en Mayenne comme partout en France. Les patrons de bars, de cafés, de restaurants vont pouvoir rouvrir leurs terrasses, une date très attendue dans les petites comme dans les plus grosses communes : _"_On est prêt, on s'y est préparé, on espère que ce ne sera pas une ouverture pour une refermeture parce que des scientifiques annoncent une quatrième vague, ce serait terrible pour nos commerces ruraux", prévient Richard Chamaret, le maire de Méral et président de l'association des maires ruraux de la Mayenne.

Les commerçants ont une forme de résilience depuis 15 mois qui est assez extraordinaire, on leur sort des règles qui changent tous les quatre matins ! - Richard Chamaret

Les commerçants se préparent depuis les annonces d'Emmanuel Macron à la réouverture de leurs bars, cafés, restaurants : "Ils ont acheté des tables et des chaises pour pouvoir se mettre à l'extérieur, ils ont fait des investissements. Même si les jauges vont être réduites, il y a une attente, la seule angoisse, c'est quand tout va rouvrir, on ait une affluence telle qu'on ait mi-juillet ou en août, des chiffres pas bons, et qu'il faudra annoncer mi-août aux commerçants de Méral qu'il faut refermer!"

Pourquoi ne pas territorialiser les réouvertures?

C'est une proposition qui a été faite par Jean Castex le Premier Ministre il y a un an, et que Richard Chamaret aimerait bien avoir appliqué : "Pourquoi ne pas territorialiser ses fameuses réouvertures, on n'aura pas la même incidence dans une commune comme Méral quand on va rouvrir, on aura 2-3 personnes dans le bar de ma commune, pas le même nombre dans un bar de grande ville. _Pour maintenir le lien social, il faut trouver des solutions._"