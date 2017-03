Tout juste naturalisés, ils vont aller voter aux élections

En Haute-Savoie, une vingtaine d'adultes ont reçu de la main du préfet un décret officialisant leur nationalité française. Mais ils n'ont pas attendu de l'avoir pour s'intéresser à la politique, et iront voter à la présidentielle.

"Maintenant que j'ai le droit, je ne vais quand même pas me gêner". Moussa est en France depuis 25 ans. Ici il a tout, famille, enfants, amis. Mais jusqu'à cette soirée spéciale, il n'était pas Français, du moins officiellement. Enfin, il a reçu son décret de naturalisation. Enfin, il va pouvoir aller glisser son bulletin dans l'urne, et ne va donc pas se gêner, pour le faire dès l'élection présidentielle.

"Voter c'est un devoir"

Ils sont une petite vingtaine à avoir été naturalisés ce soir-là à Annecy. Tous ceux qui ont bien voulu s'exprimer l'ont clamé, ils veulent aller dans l'isoloir. Saïd, originaire de Bosnie-Herzégovine, n'a que 20 ans mais il se renseigne concernant les démarches à effectuer auprès de sa mairie. "Je peux enfin voter, et je veux le faire, surtout pour l'élection présidentielle".

Même topo pour Kadidia, juste à côté. On lui dit qu'elle aura besoin d'être inscrite auprès de sa mairie et d'avoir ses papiers d'identité. "Mais j'ai déjà fait mes papiers", s'écrie-t-elle en ouvrant son sac à main.

"J'ai regardé le débat jusqu'à minuit et demie"

Pour elle, "voter c'est un devoir pour tout le monde, c'est l'avenir de notre pays, il faut y aller". Et quand on lui demande si elle s'est renseignée, elle répond : "un peu oui", en riant, "mais j'aimerais bien me lancer à fond là-dedans".

Une autre s'est déjà renseignée, c'est Christina, Japonaise d'origine. "Je lis beaucoup, je regarde les émissions, j'ai regardé le débat jusqu'au bout, pendant trois heures et demie", dit-elle en riant. Elle aussi ira aux urnes. De manière générale, parmi ces "nouveaux Français", on trouve très peu d'abstentionnistes.