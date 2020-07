Tout l'été, les contrôles de police et de gendarmerie seront renforcés en Isère

Le 14 juillet approche et le long week-end qui va avec. Policiers et gendarmes isérois vont multiplier les contrôles pendant l'été. A Sassenage ce samedi, les forces de l'ordre ont ciblé les motards qui se rendaient sur le plateau du Vercors. Le nombre de morts sur la route a chuté de 40% pendant le confinement et huit personnes sont décédées depuis le déconfinement le 11 mai dernier.

"On en profite pour faire de la prévention et rappeler les bons gestes à adopter en matière de visibilité et de gestion des vitesse lors des traversées de villages pour les motards" - Colonel Yves Marzin, commandant des gendarmes en Isère.

Les gendarmes veulent montrer qu'ils seront là cet été. Ce samedi matin, juste avant la montée vers le Vercors via la route départementale D531, ils arrêtent tous les motards qui passent. "Les motards représentent 2% des conducteurs en Isère mais 30% des accidents" précise Denis Bruel, directeur de cabinet du préfet de l'Isère Lionel Beffre.

Tous les motards arrêtés ce samedi matin comprennent ce type d'opérations menées par les gendarmes. © Radio France - Bastien Thomas

A chaque contrôle, le major Denis Eliaba, commandant de la brigade motorisée du Pont-de-Claix, donne ses conseils et fait une piqûre de rappel aux motards. "Les lignes blanches, on ne les franchit pas. Quand vous allez traverser des villages, je vous encourage à baisser les gaz pour limiter les nuisances sonores" dit-il aux conducteurs à l'arrêt.

A Sassenage ce samedi matin, des contrôles de gendarmerie spécifiques au deux roues Copier

Un rappel "normal" pour les motards contrôlés

Jean-Philippe, 43 ans, a son permis moto depuis tout juste un mois. "Je pense que c'est bien d'avoir ces rappels mais je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment utile pour les motards qui ne sont pas consciencieux" dit-il. "Etre jeune conducteur à plus de quarante ans, je pense qu'on a une forme d'attention particulière aux risques. Ce qui pose problème, c'est quand on est en confiance. Je me poserai la question quand j'aurai deux ans de permis et une moto débridée" poursuit-il.

Les gendarmes arrêtent aussi Salem, la quarantaine. Vêtu de tout l'équipement du bon motard, un gendarme lui rappelle ses infractions commises pour une vitesse excessive. "C'est vrai que la moto ça incite à rouler vite, en plus il y a eu le confinement, le beau temps, ça n'aide pas. Mais c'est bien d'être remis dans le droit chemin, on oublie vite" ironise Salem.

Des contrôles renforcés tout l'été en Isère

Ces opérations sont mises en place depuis le mois de mai et le déconfinement. "On a déjà deux morts de moins en deux roues sur la période mai-juin (un décès contre trois en mai-juin 2019) par rapport à la même date l'année dernière" explique le commandant Hervé Rouzier, qui dirige l'escadron départemental de sécurité routière. "Tout l'été, sur tous les massifs isérois et les routes du Nord-Isère, on fera ce type de contrôles" note-il encore.

Les gendarmes de la brigade motorisée, amoureux des deux roues, en ont aussi profité pour parler moto avec les personnes contrôlées. © Radio France - Bastien Thomas

Ce samedi matin, les contrôles étaient focalisés sur les deux roues. Mais gendarmes et policiers regardent aussi les voitures. "Il y a bon nombre de gens qui viennent d'autres départements, parfois lointains, pour découvrir notre beau département. On agit pour limiter la délinquance routière ou autre. Tout dépend de nos objectifs recherchés" précise le colonel Yves Marzin. A Sassenage samedi matin, peu conducteurs ont été verbalisés. Les gendarmes ont souhaité miser sur la prévention, "même si chaque infraction est verbalisée de façon systématique" conclut le colonel Marzin.