"Tout le monde a envie de se défouler " : la réouverture des salles de sport très attendue à Colmar

Après huit mois de fermeture, les salles de sport vont pouvoir rouvrir leurs portes ce mercredi 9 juin. "Tout le monde a envie de se défouler et revenir chez nous," résume Jules Boeglin, le responsable de la salle Fitness Park à Colmar.

Jules Boeglin, le responsable de la salle (à droite) et le coach Kévin Forêt sont impatients de retrouver les adhérents

Une bonne nouvelle pour ceux qui en ont marre de faire du sport à la maison : les salles de sport vont pouvoir rouvrir leurs portes ce mercredi 9 juin. Les mesures sanitaires resteront strictes : jauge à 50%, QR code, inscription sur un cahier pour tracer les cas contacts, distanciation, port du masque pendant les déplacement mais pas sur les machines, nettoyage régulier. A Colmar, chez Fitness Park, l'équipe de salle de sport attend ce moment avec impatience, après huit mois de fermeture.

Grosse attente des adhérents

Les adhérents de la salle colmarienne commencent à se renseigner depuis quelques jours. La salle est pour l'instant ouverte aux personnes prioritaires (sportifs professionnels, prescription médicale).

Les machines prêtes à accueillir les adhérents © Radio France - Guillaume Chhum

Dans la salle, l'équipe est impatiente de retrouver les adhérents Copier

"Nous recevons de nombreux messages en ligne sur les réseaux sociaux et des coups de téléphone de nos adhérents, impatients de reprendre. Le sport à la maison c'est bien, mais c'est mieux dans une salle, c'est plus motivant. C'est aussi l'occasion de revoir du monde, car l'aspect social est important," explique Jules Boeglin, le responsable de la salle de plus de 1.000 mètres carrés.

Les coachs commençaient à trouver le temps long

Au chômage partiel pendant la fermeture, le coach Kévin Forêt commençait aussi à trouver le temps long. " C'était invivable et très dur pour le moral cette période d'inactivité. J'ai hâte de reprendre un rythme, retrouver les adhérents, pouvoir de nouveau bouger avec eux et la musique," résume le jeune homme.

Au début, Kévin va vérifier que les gestes barrières sont bien appliqués, il va aussi accompagner les adhérents pour la reprise sur les machines. Le coach compte les jours avant le 9 juin.

Huit mois d'attente c'est long pour le coach Kévin Forêt Copier

Les recommandations à l'entrée de la salle de sport © Radio France - Guillaume Chhum