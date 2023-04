"Tout le monde assume ses responsabilités" : John Williams, le directeur sportif de l'Amiens SC, s'explique

France Bleu Picardie : comment a été prise la décision d'écarter Philippe Hinschberger et a t-elle été prise à regret ?

John Williams : c'est une démarche initiée par le coach. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas à savoir si c'est bien ou pas, sans regret ou pas ? C'est ce qui est certain, et je l'ai dit aux joueurs et au staff, c'est que Philippe a une grande carrière d'entraîneur, je ne sais pas ce qu'il va faire après la saison et on ne pensait pas en arriver à cette extrémité.

Philippe Hinschberger serait-il toujours en place s'il n'avait pas provoqué cette discussion ?

Ce n'était pas du tout d'actualité quand, samedi matin, on s'est tous rasé le matin, on ne s'est pas posé la question de savoir si on allait ou pas garder Philippe.

Cela paraît assez fou que ce soit le coach qui a fait prendre conscience de la situation à ses propres dirigeants...

Non, ce n'est pas ça. On était conscient de la situation. On a, je pense, une certaine solidité dans ce club et on ne tremble pas au premier événement. Voilà, on avance, on n'est pas à la place de Dijon qui a changé d'entraîneur en même temps que nous. Donc je ne pense pas qu'on était en réaction ou en découverte de quoi que ce soit. Et voilà, on avait un projet, on voulait aller jusqu'au bout de ce projet avec Philippe.

Avez-vous essayé de le convaincre de rester ?

Ce n'était pas une discussion qui laissait place au fait de convaincre de rester. Ça aurait été plutôt contre productif d'aller dans cette direction.

Le club a t-il donné tous les moyens de réussir à Philippe Hinschberger ? On pense notamment au dernier mercato avec des départs et pas de renfort.

Il y a eu un départ, une arrivée en attaque entre Tolu et Antiste au mercato d'hiver. En terme de nombre de joueurs il n'y a pas eu de changement. Et puis au milieu de terrain on était en surnombre et Jessy Benet voulait partir. Et l'été dernier, je pense qu'on a fait un recrutement qui était conforme à ce que Philippe voulait. On a essayé d'avoir la meilleure équipe possible pour lui. On a donné le plus de moyens possibles. A aucun moment, on s'est posé la question d'enlever un peu de moyens à Philippe.

Pourquoi avoir laissé partir Tolu sans faire signer Kalifa Coulibaly au dernier mercato d'hiver ?

La situation de Tolu a été compliquée le dernier jour. Au départ, on avait un accord avec Anderlecht, après Genk s'est manifesté avec une proposition qui était bien plus avantageuse pour le joueur. Pour nous les conditions étaient relativement similaires. Il y a eu le temps de faire tous les papiers et Genk a pu traîner parce que leur attaquant qui devait partir à Southampton est parti trop tard. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on prenait le risque d'avoir deux attaquants dans le même profil et quand même avec une certaine masse salariale qui n'est pas neutre, Coulibaly, il ne venait pas pour rien. On a pris la décision de ne pas faire Coulibaly parce que si on se retrouvait avec deux attaquants, je pense que ça fait beaucoup de monde à la fois dans le vestiaire. C'était plutôt une décision de bon sens au moment où il fallait prendre la décision de signer ou pas. Coulibaly ça n'a capoté pour une question de fax, de minitel ou de je ne sais quoi. Ça a capoté parce qu'on a fait un choix. On a fait un choix de sécurité par rapport au futur du club et par rapport au court terme. Dans le vestiaire, on ne voulait pas additionner les joueurs non plus.

Vous n'avez pas le sentiment que cet effectif s'est affaibli en cours de saison ?

A propos de Tolu, ça été une discussion qui a été faite avec le coach, qui a dit à de multiples reprises qu'il n'était pas le plus grand fan de Tolu. Nous, on prend des décisions en fonction de ça. Donc il y a eu l'opportunité pour qu'il parte. Il a été sifflé au dernier match. A ce moment là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous a dit bravo d'avoir vendu Tolu.

Et avec Bandé, Ring, Chibozo, Barry, vous avez le sentiment que le recrutement a été réussi cette saison ?

J'ai vu le match de Ring contre Saint-Etienne. Il était au niveau. Trois jours plus tard à Paris, ça été quand même dur d'enchaîner parce qu'il n'avait pas trop répété de matches de haut niveau. Je pense sincèrement que les bilans, ça se fait à la fin. Sur Chibozo, je trouve que c'est dur de parler d'une erreur de recrutement. Aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est notre deuxième meilleur passeur. En termes de ratio temps de jeu/efficacité, c'est l'un des meilleurs en Ligue 2.

Et on n'a jamais dit qu'il allait être un joueur leader. C'est un gamin qui a signé pour cinq ans. Bien. Donc on attend pour le faire grandir.

Alors ce sont les cadres qui ont failli cette saison ?

Clairement il y a une faillite collective, parce qu'il y a une dynamique qui est négative dans les résultats. Après, dire que ce sont plus les jeunes, les cadres, les titulaires. Franchement, c'est une conjoncture d'éléments qui fait que ça ne marche pas. C'est ce qui se passe avec le PSG depuis l'élimination de la Ligue des Champions. Est ce que ce sont les cadres, pas les cadres ?

Une partie des supporters réclament votre démission. Comprenez vous les doutes, les inquiétudes même à propos des choix de la direction ?

J'entends les critiques. Après il faut se mettre dans un contexte. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous reproche le départ de Tolu, alors que, lors de son dernier match était sifflé. C'est paradoxal de dire qu'on s'est affaibli au mercato alors qu'on l'a remplacé par Janis Antiste qui est à la fois un très grand joueur aujourd'hui, qui sera un très grand joueur dans le futur. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu une erreur là dessus. Après, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a Georges Ilenikhena, alors qu'on nous a souvent reproché de ne pas avoir de formation. Quand on promeut ce gamin dans un groupe pro, je n'ai pas l'impression qu'on est contre la formation. Ce centre de formation marche bien et Patrice Descamps en est la meilleure illustration aujourd'hui parce qu'il est nommé chez les pros.

Comment c'est fait le choix du trio d'entraîneurs remplaçants ?

Ca a été assez naturel, le choix s'imposait de lui même. Patrice était dans l'environnement de l'équipe dont il connait parfaitement parfaitement toutes les compétences techniques. Et puis, concernant Julien, qui ne connaît pas son parcours de joueur et d'éducateur. Il correspond exactement ce qu'on cherchait. Il n'y a pas eu de débat sur le fait d'aller chercher un entraîneur à l'extérieur et tout ça, c'était naturel pour nous.

Comptez vous sur l'effet d'électrochoc, qui peut se produire lors d'un changement de coach ?

Non parce que ce n'est pas rationnel. Si ça se produit, on ne sait pas pourquoi ça se produit. C'est surtout une prise de conscience des joueurs parce qu'ils ont aussi leur part de responsabilité dans cette situation là. Ce sont eux qui étaient sur le terrain à Grenoble. Donc ça fait partie des attitudes qu'on espère avoir.

Est-ce que l'ASC reste un club attractif pour espérer attirer un bon entraîneur pour la saison prochaine ?

Dans le premier tiers du championnat, on avait une équipe attractive. Je pense qu'il y avait des belles valeurs qui étaient dégagées. Je pense que la Coupe du monde, ça nous a fait beaucoup de mal. Mais cette équipe là était dans les valeurs. Comment expliquer que l'équipe performe au début de championnat? Je pense que tout le monde est unanime pour dire qu'il prenait du plaisir. Il faut que ces valeurs. qu'on ne retrouve plus, on a autre chose, mais on le savait. Ce n'est pas un discours qui est ressorti à toutes les sauces, tout le temps et je pense que ça a été une réalité en début de championnat et ça s'est perdu en cours de route. Et la question, c'est plutôt pourquoi ça s'est perdu? [00:00:00][0.0]

Ce discours on l'a déjà beaucoup entendu...

Ce n'est pas un discours qui est ressorti à toutes les sauces, tout le temps et je pense que ça a été une réalité en début de championnat et ça s'est perdu en cours de route. Et la question, c'est plutôt pourquoi ça s'est perdu?

Et avez-vous la réponse à cette question ?

Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui alimentent la réponse. Il y a jamais une seule explication. Sinon, ça serait trop simple.

Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude avant les 9 derniers matches de la saison ?

Inquiétude non. J'ai confiance dans le staff. J'ai confiance dans le groupe de joueurs donc je n'ai pas d'inquiétude. Maintenant, ça n'empêche pas la vigilance. Ça n'empêche pas d'être proactif.

Vous assumez votre part de responsabilité dans l'échec de cette saison ?

Je pense qu'au sein de ce club là, personne ne se défausse, tout le monde assume ses responsabilités. Ce n'est pas la culture du club, ce n'est pas ma culture personnelle de m'échapper.

Amiens vise toujours le top 10 ?

L'objectif n'est pas de se maintenir en étant 16ᵉ ou 15ᵉ ou 14ᵉ. L'objectif, c'est de gagner samedi contre Nîmes, de gagner chaque samedi. Et c'est ce qu'on demande aux joueurs et au staff. Et surtout montrer des valeurs de combativité, de cohésion, de solidarité entre eux, entre les joueurs.

Allez-vous être plus présent au club ?

C'est une discussion à avoir avec mon président. Mais à un moment donné, il y a des réalités. Et plus que la question de la présence, parce que personne ne se plaignait de la présence que j'avais avec Christophe Pélissier. C'est une question de complémentarité avec l'entraîneur. Si vous avez un entraîneur qui a ce profil manager général tout ça, il n'y a pas besoin de ma présence au quotidien. Si vous avez un entraîneur qui souhaite uniquement se concentrer sur l'entraînement et sur les matches, effectivement, il faut une présence au quotidien. Mais il ne faut clairement pas d'écart entre l'entraîneur et le directeur sportif du club. Et il faut avoir la bonne distance parce que s'il y en a un qui empiète sur l'autre, c'est compliqué.

C'était le cas avec Philippe Hinschberger ? Il y avait des désaccords ?

Il n'y a pas eu de friture. Peut être que ça aurait été mieux, d'être plus présent. Peut être qu'il l'aurait souhaité. Philippe est une bonne personne et il n'y a eu aucun souci sur l'aspect humain entre lui et moi.