"Tout le monde devrait être dans la rue" : les gilets jaunes du Vaucluse peinent à mobiliser

L'appel à manifester a été diffusé sur les réseaux sociaux, notamment sur des pages Facebook assimilées au mouvement des gilets jaunes dans le Vaucluse, mais peu ont répondu présents ce samedi 7 janvier à Avignon. Au départ de la manifestation prévue sur le parking des Allées de l'Oulle, une cinquantaine de personnes, gilets jaunes sur le dos ou non, étaient encadrées par une trentaine de policiers. Les forces de l'ordre ont procédé à des contrôles d'identité au début de cette manifestation non déclarée en préfecture.

ⓘ Publicité

Pour cette raison, le groupe n'a pas été autorisé à manifester sur les voies de circulation, mais à déambuler en ordre dispersé dans les rues du centre-ville jusqu'à la préfecture. "On a plus le droit de rien", se plaint une manifestante, qui préfère d'ailleurs être présentée comme une "simple citoyenne".

Inflation, retraites, 49.3

À l'intérieur des remparts, certains chantent des slogans, d'autres se contentent de marcher, en discutant entre eux par petits groupes de trois ou quatre. Le sujet qui revient très souvent dans les discussions est l'inflation. "Tout augmente. On l'avait déjà dit il y a quatre ans que ça allait mal, mais là ça va de plus en plus mal", explique Chantale. "Les manifestations de gilets jaunes remplissaient les rues quand l'essence était à 1€50. Maintenant il est parfois à plus de 2€ et on est quatre. On va droit dans le mur et personne ne dit rien", lâche une retraité d'un ton amère. Les retraites, le manque de moyens dans les services publics, l'utilisation de l'article 49.3 à de multiples reprises par le gouvernement reviennent aussi régulièrement alimenter les débats.

"Tout le monde s'insurge sur les réseaux sociaux mais nous sommes trop peu dans la rue. Le jour où on crèvera vraiment la dalle, où on ne pourra plus payer nos loyers, j'espère que les gens sortiront", ajoute Delphine. D'autres accusent les médias d'avoir terni l'image des gilets jaunes et d'être responsables de cette désaffection. Peu de manifestants se présentent d'ailleurs ouvertement comme appartenant au mouvement débuté en 2018.