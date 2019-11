"Tout le mouvement social avait un écho dans L'Echo" dit le numéro 1 du parti communiste en Dordogne

Dordogne, France

"Adieu à nos lecteurs". Ce titre barre la une du quotidien l'Echo ce mercredi. Il faut dire qu'il s'agit très probablement du dernier numéro du journal communiste après 75 ans de parution. Le journal va donc disparaître alors qu'il employait 42 personnes en Limousin, mais aussi dans la Creuse et en Dordogne.

Le tribunal de Limoges doit décider aujourd'hui des modalités de l'arrêt du journal.

Le président de la région Nouvelle Aquitaine Alain Rousset parle ce mercredi matin d'une triste nouvelle pour le territoire et la démocratie.

Ce mercredi matin, c'est donc l'ultime numéro. Il faut dire que les difficultés se sont accumulées ces dernières années. Plus assez de lecteurs, plus assez de publicité, plus assez d'annonces légales. Résultat plus assez d'argent pour payer les 42 salariés de l'Echo et assurer son avenir.

"Tous orphelins"

Il y a six ans le journal avait déjà été placé en redressement judiciaire. Depuis la dette n'est toujours pas totalement remboursée. Cet été le quotidien avait du coup lancé une souscription... mais seuls 15.000 euros avaient été récoltés sur les 80.000 espérés.

Bref, cela fait beaucoup de difficultés. Ce mercredi le tribunal de commerce de Limoges risque de prononcer la liquidation pure et simple du quotidien.

"Je ressens une très grande tristesse, de la colère aussi, je pense que le mouvement social perd un journal précieux, pas seulement communiste, mais aussi pour tous les humanistes et les progressistes et je pense que demain on sera tous orphelins pour relayer nos luttes et tous les combats menés sur ce territoire" dit le secrétaire départemental du parti communiste Julien Chouet.

"On est tristes pour les salariés pour tout le mouvement social, qui avait au moins un écho dans L'Echo justement" poursuit le responsable communiste.