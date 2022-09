"Tout mon univers s'est effondré" : à Strasbourg une centaine de soignants non vaccinés manifestent

Les soignants non vaccinés et suspendus ont manifesté ce jeudi à Strasbourg

Une centaine de personnes, essentiellement des soignants non vaccinés contre la Covid-19 manifestent toute la journée ce jeudi à Strasbourg.

Ils sont réunis devant la préfecture, place de la République, un an exactement après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants (15 septembre 2021).

Sous des banderoles, "soignants suspendus sans aucun revenu = scandale" ou "2020 soignants protégés par des sacs poubelle, 2021 jetés à la poubelle", ils demandent à l'Etat de prendre une décision. Soit les licencier avec indemnités, soit les réintégrer.

Car certains non vaccinés suspendus comme Carole, secrétaire médico-sociale dans une association pour personnes âgées dans le Haut-Rhin sont désormais en grande difficulté. "Cela devient de plus en plus difficile. On est épuisés. La vie continue, on reste suspendus entre la vie d'avant et la vie d'après. Donc soit ils nous réintègrent, soit ils nous laissent partir dignement. Tout mon univers s'est effondré. Cela a été un tsunami. Je me suis retrouvée dans une situation de grande précarité. Alors le message, c'est laissez nous partir, qu'ils fassent un choix. Il faut que cela s'arrête" plaide-t-elle.

Une décision du gouvernement, c'est aussi ce qu'espère Céline, suspendue depuis un an. Elle était personnelle administratif en milieu hospitalier à Colmar dans le Haut-Rhin.

"Cela fait un an, c'est trop. On veut qu'ils prennent une décision. Moi personnellement je ne crois même plus en la réintégration. Je n'ai plus d'espoir" dit-elle. Avant de dénoncer une "absurdité" selon elle : "je peux aller manger et boire un café avec mes collègues de l'hôpital, je peux rendre visite à 50 patients, mais je ne peux pas travailler. C'est écœurant".

"C'est très difficile" estime aussi Béatrice auxiliaire de puériculture en centre hospitalier à Colmar. "On ne sait pas du tout quels seront nos lendemains. On a aucun revenu, aucun statut. On n'a plus rien. Cela devient difficile. J'ai quelques économies, je vis avec, mais cela ne pourra pas durer. Donc on espère que le gouvernement reviendra sur sa décision. Qu'il nous réintègre ou qu'il nous licencie. Cela fait 41 ans que je travaille et que je cotise, je me dis que je pourrais quand même avoir une reconnaissance" dit-elle.