Tout nu et tout bronzé pour bêcher son jardin !

Après plus d'un mois et demi de confinement, nos journées sont sensiblement les mêmes. Alors pourquoi ne pas bouleverser un peu nos habitudes en ce samedi 2 mai ?

Depuis 2005, tous les premiers samedi du mois de mai, le monde entier célèbre le jardinage nu. Tels des Adam et Ève, vous allez pouvoir célébrer avec pioche, et autres outils de jardinage cette journée mondiale. Pour l'occasion, la Fédération Française de Naturisme propose un concours-photo pour permettre " de mieux s'accepter " et montrer " l'aspect positif de la nudité au grand air, au soleil et au contact de la nature ".

Une philosophie de vie

Gaëlle, une adhérente de la fédération a décidé de jouer le jeu. Cette habitante de Charrecey, près de Chalon-sur-Saône a envoyé quelques photos. Elle pratique depuis 10 ans le naturisme avec son mari et son fils.

Gaëlle pose dans son jardin pour le concours-photo de la Fédération Française de Naturisme. - DR

Mais ce samedi, ils resteront pourtant confinés chez eux, au chaud, la faute au mauvais temps annoncé. " Ce n'est pas grave, même si ça aurait été agréable de participer à cette journée. Si ce n'est pas le 2 mai, on ira jardiner nu le 3 ou le 4 avec le retour du soleil ", sourit Gaëlle.

Le naturisme est devenu une vraie philosophie de vie pour cette mère de famille qui le pratique au quotidien.

C'est toute la famille qui pratique le jardinage nu! - DR

Alors s'occuper de son vaste jardin, nue, coulait donc de source pour Gaëlle. " Dès que l'on peut, on se met nu, on tond, on plante. On a installé une haie sur une bonne partie du jardin ce qui nous permet d'être à l'abri des regards ", précise la jeune femme de 37 ans.

" Ce que j'aime c'est que le corps a un rapport plus proche à la nature. C'est agréable d'être libre de ses mouvements. Quand on est habillé, on a peur de salir nos vêtements. Alors que là, une douche et c'est reparti ! Et puis quand on jardine nu, on n'a pas les traces du bronzage ! "