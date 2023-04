Tout savoir sur la 30e conférence annuelle de la COPEAM du 26 au 28 avril 2023 à Montpellier

La COPEAM est une organisation à but non lucratif consacrée au dialogue et à la coopération culturelle dans le bassin méditerranéen, à travers l’implication des principaux acteurs du secteur audiovisuel, dont les radios et télévisions publiques de 27 pays du bassin.

Spot COPEAM

L’Association basée à Rome dans les bureaux de la RAI-Radiotelevisione Italiana, réunit aujourd’hui environ 60 associés et base son action sur une formule de coopération multilatérale qui vise à la valorisation et à l’échange de compétences au sein de son réseau.

Durant 3 jours, la COPEAM organise sa 30e conférence annuelle à Montpellier sur la thématique des cultures digitales et nouveaux langages audiovisuels.

Compte tenu des évolutions majeures intervenues ces dernières années dans le domaine des médias, notamment celles liées à la création, l'exploitation et la consommation de contenus audiovisuels, cette thématique vise à mettre en lumière le nouveau paysage numérique, les langages émergents et les nouvelles formes la narration par les médias traditionnels, en particulier les médias publics.

30th annual Conference of COPEAM - DIGITAL CULTURES AND NEW AUDIOVISUAL LANGUAGES

3 jours de rencontres, de conférences et masterclasses, d'échanges, à découvrir via le programme de l'édition 2023.

La conférence annuelle est répartie sur plusieurs site de la ville :

Salle des rencontres / Hôtel de Ville de Montpellier

Musée Fabre

MoCo Panacée

Maison des Relations Internationales

Amphithéâtre du Site Saint Charles

Maison des Relations Internationales Nelson Mandela