Tests, masques, rentrée scolaire, marchés : tout savoir sur le déconfinement en Occitanie

Etienne Guyot, Préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, Pierre Ricordeau directeur général de l'Agence régionale de santé en Occitanie, Sophie Béjean, rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier et Benoit Delaunay, recteur de l'académie de Toulouse, ont donné une conférence de presse commune ce mercredi 6 mai pour parler du plan de déconfinement, alors que nous devrions avoir plus de libertés à partir du 11 mai dans cette crise du Covid-19.

Coopération des pouvoirs publics

Etienne Guyot a expliqué en préambule : "Nous allons répondre à trois questions : où en est-on, où va-t-on et comment. Mais nous n'avons pas réponse à tout." Le Préfet a aussi rappelé que le déconfinement à venir "ne sera pas la vie d'avant, et le chemin peut être encore long. Nous allons récupérer j'espère une certaine liberté, l'attestation de déplacement sera l'exception. On passera de 1 km à 100 km, et sur cela j'attends des précisions du gouvernement notamment sur le 'motif familial impérieux'. Mais on est rythmé par des étapes et des obstacles."

Pour réussir, le Préfet insiste sur la coopération des pouvoirs publics et des collectivités :"Nous devons accélérer les partenariats entre l'Etat, les départements, la Région, les maires. Mais il y a aussi des questions de comportements personnels. Il faut maintenir les gestes barrières."

Des tests à grande échelle : l'Occitanie très bien dotée

Pierre Ricordeau, directeur général de l'ARS d'Occitanie souligne que lui les chiffres sont encourageants, grâce au confinement : "Nous sommes actuellement à une centaine de personnes en réanimation, contre 600 au maximum. Quand on regarde les passages aux urgences, on est à moins d'une cinquantaine de consultations pour suspicions de covid par jour alors que nous étions montés à 300. Par ailleurs il y a 0,6 personnes contaminées par malade, contre 3 au pic. Mais il faut rester vigilant. C'est un ralentissement et pas une extinction!"

Nous pouvons faire 20.000 tests par jour en Occitanie - le directeur de l'ARS

Pour l'instant, il n'y a pas une politique générale de tests (sauf dans les Ehpad où on teste les résidents et les soignants en cas de suspicion). Mais à partir du mois de mai, la stratégie va s'élargir et toute personne suspecte sera dépistée. Si elle est positive, tous ceux qui ont été en contact avec elle seront testés. Pierre Ricordeau, directeur de l'ARS, assure que "le besoin de tests fixé au niveau national tourne autour de 6.000 à 8.000 tests par jour, et nous sommes en capacité d'en faire 20.000 par jour. La Région est dotée d'1,6 millions d'écouvillons."(tiges pour réaliser les prélèvements, ndlr)

Pas de confinement et d'isolement 'contraints"

Concrètement, c'est le médecin généraliste qui prescrira un test biologique pour une personne "suspectée" d'avoir le covid. Si c'est positif, le généraliste isolera le patient et lui demandera avec qui il a été en contact, puis remontera ces informations à l'Assurance maladie qui aura une plateforme départementale, comme France Bleu vous l'avait expliqué. Des agents de l'Assurance maladie contacteront ensuite les personnes qui ont été en contact avec le malade et leur demanderont de rester en quatorzaine. L'Agence régionale de santé prendra rendra en charge les cas les plus complexes.

Nous n'imposerons pas un confinement pour les malades et leurs proches, on est sur de la responsabilité individuelle- Le Préfet d'Occitanie

Les préfets pourront faciliter l'accès à des sites sécurisés pour des malades ou leurs proches qui ne seraient pas dans des conditions sanitaires suffisantes, comme un logement trop petit ou une personne fragile au domicile. Cela sera préconisé par le médecin qui a posé le diagnostic. Mais il faut noter que le préfet ne pourra pas imposer des mises à l'isolement. "On est sur de la responsabilité individuelle. Les personnes pourront s'isoler parce qu'elles sont d'accord pour le faire, il n'y a pas de pouvoir de contraintes. Il n'y a pas de mesure de confinement contraint. C'est le terme d'accompagnement qui vaut."

Masques, marchés, commerces... Quelle vie quotidienne ?

Concernant la vie quotidienne, plusieurs précisions ont été apportées. Le masque sera obligatoire dans les transports en commun. Il sera fortement conseillé quand des mesures de distanciation physique ne peuvent pas être respectées. "Les masques arrivent", assure le Préfet qui rappelle que "l'Etat financera les masques grand public achetés par les collectivités, à hauteur de 50% ."Les entreprises sont invitées à équiper leurs salariés lorsque c'est justifié, mais surtout à maintenir le télétravail.

Les marchés devraient pouvoir reprendre - le Préfet d'Occitanie

Concernant les marchés, ils devraient pouvoir reprendre en Haute-Garonne, sans limitation du nombre d'étals (pour les autres départements chaque Préfet compétent décidera). "En terme de bilan, sur les marchés qui étaient ouverts, il n'y a eu aucun incident," se félicite Etienne Guyot. Le Préfet dit avoir écrit à tous les maires de Haute-Garonne pour savoir les conditions de réouverture des marchés et pour aider et conseiller les élus.

Par ailleurs, le 11 mai, tous les commerces, à l'exception des cafés et restaurants peuvent rouvrir, dans le respect des consignes. Et les centres commerciaux supérieurs à 40.000 mètres carrés vont-ils ouvrir ? "Je n'ai pas pris de décision, explique Etienne Guyot, mais j'ai écrit à ceux qui en avaient pour voir ce qu'ils proposaient. Mais le risque dans ces grandes surfaces c'est le brassage de population, donc il faut être prudent."

Le 11 mai, les cinémas et les théâtres resteront fermés, les bibliothèques et médiathèques devraient pouvoir rouvrir. Pour les parcs et jardins, le principe est la réouverture, en tout cas tant que la carte d'Occitanie est en vert sur la carte présentée tous les soirs par la Direction générale de la santé. "Mais je n'ai pas tranché pour les aires de jeux pour enfants et j'attends des précisions du gouvernement", dit Etienne Guyot. Pour le sport, il faut respecter des distances de sécurité, comme 10 mètres quand on court.

"Il y a une très forte demande pour les cérémonies dans les lieux cultes", reconnaît Etienne Guyot qui attend sur ce point les précisions du gouvernement, prévues le 29 mai. Il va mettre en place un groupe de travail sur ce sujet.

La rentrée scolaire

Concernant la rentrée scolaire, Sophie Béjean, rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier parle d'une "reprise concertée et progressive". Elle précise que le lundi 11 mai sera un jour de pré-rentrée. Dans les collèges, il y a aura donc une semaine de pré-rentrée et les élèves rentreront le 18 mai. Pour les primaires, la rentrée des élèves sera le 12 ou le 14 mai. Benoît Delaunay, recteur de l'académie de Toulouse dit être lui aussi "attentif aux enfants en décrochage et à la sécurité de tous les personnels". B. Delaunay explique qu'"il faut consolider les connaissances plutôt que chercher à boucler à tout prix les programmes."

Ce retour à l'école est très contesté notamment par les élus locaux. En Haute-Garonne, neuf maires ont refusé d'ouvrir leurs écoles, notamment Lanta, Mirepoix-sur-Tarn, St Martory, Fos, Valentine, ou encore Bondigoux. Le Préfet assure que des discussions sont en cours "qui permettent souvent de lever des réserves des maires. Nous allons poursuivre ces discussions."

1 salarié sur 2 au chômage partiel en Occitanie

Concernant les mesures de soutien économiques, Etienne Guyot a précisé que le fonds de solidarité sera maintenu en mai et sera prolongé en juin pour le monde de la culture, les cafés, les bars, les restaurants. Les conditions d'accès à ce fonds seront élargies. En Occitanie, près de 139.000 entreprises ont bénéficié du volet 1 des aides, pour un montant de 181 millions d'euros, soit environ 1.304 euros en moyenne par entreprise. 548 entreprises ont bénéficié du "volet 2" pour un montant de 2.653 euros d'aides. Concernant le chômage partiel, il y a eu 109.000 demandes pour 841.000 salariés, soient 391 millions d'heures. 372.000 salariés ont déjà été indemnisés pour un montant de 170 millions d'euros. Près d'un salarié sur 2 en Occitanie a bénéficié du chômage partiel au mois d'avril.

Sur les prêts garantis par l'Etat, près de 30.000 sociétés en ont bénéficié dans la Région ce qui correspond à 3,8 milliards de prêts accordés, avec un montant moyen de 127.000 euros par prêt. 57% des demandeurs sont des TPE, 35% des PME.