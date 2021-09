Tout savoir sur les nouvelles caméras-piétons de la police nationale... ou presque

Les policiers de l'Eure sont dotés depuis le début du mois de septembre 2021 d'un nouvel équipement, 38 caméras-piétons réparties dans les différents commissariats d’Évreux, Val-de-Reuil et Vernon. Autonomie, durée et conditions d'enregistrement, on vous dit tout.

Dix-huit à Évreux, dix à Val-de-Reuil et dix à Évreux, les nouvelles caméras-piétons, les mêmes que celles utilisées par les polices américaine ou canadienne, n'équipent par encore tous les fonctionnaires de l'Eure, mais depuis début septembre, chaque équipage de 2, 3 ou 4 fonctionnaires qui intervient sur la voie publique est doté d'une caméra. "Le port de la caméra doit être apparent, elle ne peut pas être mise dans une poche" explique Marina Selles, commissaire centrale d'adjointe d’Évreux. Le fonctionnaire a le choix du port, soit sur son harnais, soit sur un clip présent sur les nouveaux gilets pare-balles.

REPORTAGE - De nouvelles caméras-piétons pour les policiers de l'Eure Copier

Pour utiliser une caméra, le fonctionnaire doit présenter sa carte de police devant un lecteur qui libère l'équipement de son socle de chargement et de transmission © Radio France - Laurent Philippot

Quand la caméra est-elle utilisée ?

C'est le fonctionnaire qui décide de l’enclenchement de la caméra, tout comme de son arrêt : "Un clic court sur le sigle Police nationale, elle se déclenche, un clic long, elle s'arrête" avance le commandant Stéphane Pairin mais "tout l’intérêt est de filmer l'ensemble de l'intervention, sinon, ça pourrait être reproché au fonctionnaire si on va devant un tribunal, on va dire pourquoi vous avez coupé en plein milieu de l'intervention" précise Marine Selles.

Le fonctionnaire ne peut pas effacer les images. Il n'y a pas de possibilité de falsifier - Marina Selles, commissaire centrale adjointe

La caméra-piéton a une autonomie de douze heures, contre quatre pour celles qui équipaient les policiers depuis seulement 2019, mais "il est interdit pour un fonctionnaire d'enregistrer l'intégralité de sa vacation de douze heures". Une caméra plus simple à utiliser que le modèle précédent : "vous aviez des petits clics et il fallait inscrire son numéro RIO, alors forcément quand vous êtes dans l'action avec un individu virulent qui se rebelle, ça ne pouvait pas fonctionner" détaille Stéphane Pairin. Avec les nouvelles caméras attribuées aléatoirement au fonctionnaire lors de la présentation de sa carte de police devant un lecteur, l'identité du policier est enregistrée directement sur le serveur. Chaque fonctionnaire a reçu une formation sur internet pour pouvoir utiliser la caméra.

La nouvelle caméra piéton, un outil très efficace pour le commissaire Olivier Beauchamp, directeur départemental de la sécurité publique de l'Eure Copier

Les caméras-piétons ont déjà été utilisées plusieurs fois dans le département, lors des récents évènements survenus à Val-de-Reuil, "l'extraction est faite dans le cadre d'une enquête judiciaire", lors de la neutralisation d'une femme fortement alcoolisée qui menaçait avec un couteau pompiers et policiers à son domicile, "les fonctionnaires ont fait usage du taser et tout a été filmé avec les caméras" détaille Olivier Beauchamp ou encore lors d'un contrôle routier : "La dame tenait son téléphone au volant, on lui a expliqué que c'était une infraction. Elle est montée dans les tours, limite de l'outrage. On lui a annoncé le début de l'enregistrement de la caméra et elle est redescendue aussitôt" raconte un brigadier du groupement de sécurité publique.

Pas de droit à l'image

Lors d'une intervention, "on se doit de prévenir les gens qu'ils sont filmés" explique le commandant Stéphane Pairin, chef d'état-major à la direction départementale de la sécurité publique de l'Eure. Il y a toutefois des exceptions, par exemple "pour les interventions un peu sensibles, lorsque l'on sait qu'il va y avoir peut-être l'usage d'une arme ou lorsque l'on veut prendre des individus en flagrant délit lors du vol d'un véhicule" précise la commissaire centrale adjointe d’Évreux, Marina Selles.

Les images sont stockées six mois - Stéphane Pairin, chef d'état-major

Pas de droit à l'image, même pour les mineurs car "les vidéos n'ont pas vocation à être diffusées sur les réseaux sociaux" explique la commissaire Marina Selles.

Le policier qui filme ne peut pas visionner les images

Le cadre juridique est clair, "celui qui utilise la caméra n'est pas celui qui visionne le film ou qui l'extrait à des fins judiciaires" explique Stéphane Pairin. C'est une fois la caméra reposée sur son socle d'accueil que les images sont transmises dans une salle climatisée sur un serveur dédié, sécurisé, au premier étage du commissariat d’Évreux.

Il n'y a aucun autre ordinateur où on peut extraire une vidéo - Stéphane Pairin

Le logiciel VideoManager permet aux personnels habilités de consulter les images, de bonne qualité. Le fonctionnaire s'identifie avec son RIO (référentiel des identités et de l'organisation), normalement présent sur sa poitrine. Sur l'écran apparaissent deux icônes, vidéo et extraction, "vidéo pour consulter la vidéo de la caméra avec plusieurs choix possibles et extraction, dans un deuxième temps, quand on a besoin de retirer une vidéo pour la joindre à une enquête judiciaire pour la transmettre au parquet ou à la cellule discipline en cas d'enquête administrative" avance le chef d'état-major.

Le chef d'état-major de la direction départementale de la sécurité publique de l'Eure dans la salle des serveurs © Radio France - Laurent Philippot

Cette sécurité, c'est aussi, pour le directeur départemental, "l'assurance de ne pas retrouver certaines vidéos sur le web. Avant, n'importe qui pouvait extraire la vidéo et la retrouver sur Facebook ou Twitter, là ce n'est pas possible".

Coût de l'équipement 1200 euros par valise dont 700 rien que pour la caméra-piéton © Radio France - Laurent Philoppt

Lors du Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron a fixé comme objectif de doter chaque fonctionnaire de police d'une camera-piéton d'ici la fin 2022 et chaque véhicule d'ici 2023.