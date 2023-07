Tout savoir sur les Tapinoma Magnum, ces fourmis qui envahissent la Corse

Plus on cherche à s'en débarrasser avec des produits comme les poudres et autres répulsifs, plus elle résiste. Présente depuis quelques années en Corse, la fourmi Tapinoma Magnum détruit les autres espèces de fourmis et pose problème dans les jardins et jusque dans les maisons : elle détruit des parties de murs, mord les promeneurs et peut même aller jusqu'à couper les fruits de leur tige.

Plus de 400 spectateurs et spectatrices au parc culturel Galea, et 230 connexions à la retransmissions sur internet pour la conférence dédiée à ce sujet : ces fourmis sont un problème général, et beaucoup cherchent à comprendre leur invasion grandissante, et surtout les solutions pour s'en débarrasser. Pour faire le point, le biologiste suisse Laurent Keller, le professeur d'écologie Bernard Kaufmann, les entomologistes Marie Cécile Andrei Ruiz et Cyril Berquier, le chimiste Alain Muselli et le président de l'association des producteurs d'agrumes l'AREFLEC Jean Baptise-Ribaut.

Comment la reconnaître ?

Pour commencer, il faut savoir la différencier des autres espèces de fourmis, qui sont environ 80 au total en Corse. Ce qui caractérise les tapinoma magnum, c'est leur odeur : lorsque vous les écrasez, une forte odeur de beurre rance vient vous chatouiller les narines. Le reste des fourmis sentira plutôt le vinaigre. Si vous avez chez vous des fourmis qui ont cette odeur et qui sont agressives, mordent, ce sont des tapinoma magnum.

Quelle différence avec les autres fourmis de Corse ?

"Les fourmis sont très utiles dans la nature, précise Cyril Berquier, elles transportent des graines, éloignent et mangent certains prédateurs... Il ne faut pas toutes les tuer." Le problème de la tapinoma, c'est qu'elle est super-coloniale et très invasive, c'est à dire qu'elles détruisent les autres espèces de fourmis, et qu'une même population peut contenir des centaines de millions d'individus parce que tous les nids fonctionnent ensemble, avec plusieurs reines par colonie, sans rivalité. Lorsque la colonie grandit, elles vont chercher à étendre leur territoire et créer d'autres nids.

Les tapinoma magnum se nourrissent surtout des déjections des pucerons, mais sont aussi bien intéressées par les miettes de nourriture humaine ou même les croquettes pour chats !

Le réchauffement climatique les fait remonter en Europe

Côté maisonnée, les tapinoma magnum aiment les climats secs et chauds "donc les lieux les plus touchés par le changement climatique" souligne Cyril Berquier. Elle ne vient pas d'Italie, comme la plupart de celles qu'on retrouve en Europe actuellement, mais d'Afrique du Nord. "Le dérèglement climatique et l'artificialisation des sols fait qu'elles sont de plus en plus dans les bonnes conditions chez nous" explique l'entomologiste*. "Nous sommes les premiers à essuyer les plâtres, mais l'espèce tend à remonter"* ajoutent les chercheurs.

Elles aiment la terre meuble

Elles aiment la terre que l'on a déjà un peu travaillée pour elles : là où a été planté un piquet, autour des racines des plantes, à côté des pierres et des murets... Mais elles peuvent s'installer partout, dans les cailloux et même dans le sable

Comment sont-elles arrivées en Corse ?

Pour l'heure, cette fourmi est présente sur toute l'île, et tend à remonter aussi en altitude, dans les montagnes corses, précise Cyril Berquier. Les spécialistes identifient une source principale : le transfert de végétaux via les pépinières. Lors d'une étude menée par Bernard Kaufmann à Lyon, sur 80 pépinières, 16 abritaient la tapinoma magnum. Il est aussi possible que les fourmis transitent dans le compost végétal, et une usine algeco a aussi été infestée, et a exporté sans le savoir, des fourmis dans les algeco.

Comment s'en débarrasser ?

Eh bien, il est malheureusement impossible d'éradiquer cette espèce de fourmis. Les spécialistes proposent cependant *des solutions de régulation. "Le mieux, c'est d'attendre l'hiver pour perturber les nids. C'est une des rares espèces qui vont être en activité en hiver. On conseille de repérer les nids, attendre une journée bien froide et venir perturber ces nids, avec *quelques coups de pioche" explique Marie-Cécile Ruiz, la responsable des invertébrés à l'Office de l'environnement de la Corse. "Vous pouvez aussi y verser de l'eau chaude savonneuse après avoir labouré" ajoute Bernard Kaufmann.

**Au printemps/été, on peut essayer d'agir sur les couvains : "***il faut repérer des constructions un peu en hauteur, voir des fourmis circuler avec des petites choses blanches entre les pates : ce sont les œufs. En général, le couvain est peu profond, là on peut mettre de l'eau bouillante ou bien *un petit coup de chalumeau. Ce couvain, c'est l'avenir de la colonie, donc le détruire ça permet de ralentir."

Ce qu'il ne faut pas faire : mettre des produits partout

Les entomologistes sont formels : mettre de la poudre anti-fourmis partout, c'est contre productif. En effet, cela va plutôt tuer les autres espèces de fourmis, puisque la tapinoma magnum est très résistante. Résultat : on élimine la concurrence et on favorise en fait le développement des tapinoma. "C'est peut-être pour cela qu'on a certains témoignages qui disent depuis que j'ai traité j'ai l'impression qu'il y en a encore plus" souligne Marie Cécile Andrei-Ruiz. Il faut plutôt cibler l’endroit où l'on est sur que ce sont les tapinoma qui ont le dessus, faire une barrière devant la maison par exemple, en visant au maximum l’espèce tapinoma qui donc est invasive.

Des recherches en cours à l'Université de Corte

Alain Muselli fait partie depuis 2018 de l'équipe qui fait des recherches pour développer des répulsifs naturels. Ils ont réussi à imiter les cocktails de phéromones que les fourmis produisent pour communiquer. Ainsi, il est possible de développer un produit qui dit "venez par là" et guide les tapinoma jusqu'à un piège, ou bien un produit qui donne un signal d'alerte et les éloigne par exemple des cultures. L'équipe de l'Université de Corte fait aussi des recherches sur les hydrolats et huiles essentielles à base de végétaux corses, avec des propriétés répulsive, deux des espèces qu'ils ont étudié ont les mêmes résultats que les produits chimiques du marché : par contact, elles tuent la fourmi en moins de 3h. Mais l'horizon est large pour la commercialisation du produit "cela peut prendre entre 5 et 10 ans entre la phase de début des recherches et le moment ou le produit arrive en rayon."

Un problème de fond

Pour Cyril Berquier, il ne faut pas oublier que c'est un problème de fond : " On va lutter contre tapinoma, ok, mais c'est un problème poinctuel, on a un rythme d’introduction des espèces très élevé qui s’accroît, à cause du dérèglement climatique. Donc il faut des politiques sociétales."