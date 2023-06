Tout sera prêt pour le début du festival off d’Avignon, affirme Harold David

Harold David, co-président d'Avignon Festival et Compagnie, l'association organisatrice du "Off"

Harold David, coprésident d’Avignon Festival et Compagnies qui organise le festival off, affirme que tout sera prêt à temps pour l'édition 2023. Interview.

ⓘ Publicité

Le festival Off débute dans huit jours. Est-ce que tout sera prêt ?

Évidemment, comme chaque année ! Tout le monde travaille pour être prêt. La première étape, ce sera le 6 juillet avec la grande parade du off qui va circuler dans les rues d’Avignon. L'ouverture des théâtres au public, se fera à partir du 7 juillet.

Quelles seront les grandes nouveautés pour ce festival version 2023 ?

Quatre temps forts vont marquer la vie du "village du Off" tout au long du mois de juillet. Parmi les temps forts : un moment dédié aux autrices et aux auteurs contemporains qui étaient peu mis en avant les années précédentes. Nous allons également créer la plus grande librairie de textes de théâtre de France. Elle aussi sera positionnée au "village du Off". Nous allons également créer le premier forum professionnel. 600 professionnels réunis du 10 au 22 juillet afin de créer un "point de travail" pour l’ensemble de la filière du spectacle vivant.

Qu’en est-il du rapprochement entre l’organisation du In et celle du Off dont on parle chaque année ?

Il y a déjà une logique de coopération entre les deux organisations. Nous avons eu une belle rencontre avec Tiago Rodrigues et toute l’équipe du festival d’Avignon. Nous avons défini beaucoup d’enjeux communs sur lesquels nous avons prévu de travailler dans les trois années à venir. Concernant cette édition, nous avons manqué de temps pour concrétiser des actions visibles, mais ça sera le cas, on l’espère pour 2024. Nous souhaitons notamment travailler ensemble à l’attractivité du territoire avec la formule « deux festivals, mais un seul public.