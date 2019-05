Tout sur le plan de circulation dans le Calvados pour le 75e anniversaire du Débarquement

Calvados, France

Trois semaines avant le 75e anniversaire du Débarquement, la Préfecture du Calvados a communiqué ce jeudi le plan pour le 6 juin prochain. Avec un sigle à retenir : ZCR ce qui signifie zone de circulation régulée. Un secteur qui va englober 121 communes du Département, comptant environ 140 000 habitants et sur une surface de 800 km2. Ce secteur va de Ouistreham jusqu'à la limite du département de la Manche pour sa partie littoral et il remonte sur une grosse vingtaine de kilomètre à l'intérieur des terres. La ville de Bayeux est englobée dans ce secteur, mais pas Caen puisque la limite autour de l’agglomération trace un arc de cercle de Mathieu jusqu’à Saint-Manvieu Norrey. Pour accéder au périmètre il faudra impérativement disposer d'un badge spécifique.

Stickers distribués à partir de lundi 20 mai

Pour obtenir le précieux sésame il faudra se renseigner à partir de lundi auprès de l'une des 121 communes concernées ou auprès de la Préfecture du Calvados. Les stickers seront distribués à ceux qui résident dans la ZCR mais qui auront potentiellement besoin d’en sortir avant d’y revenir (la circulation sera plus libre à l'intérieur du périmètre). Mais surtout ces documents seront indispensables pour ceux qui auront besoin d'entrer dans la zone sécurisée, pour des raisons professionnelles ou personnelles. Par exemple les taxis, autocaristes, professionnels de santé ou salariés dans le tourisme. Même les clients des hôtels, des gîtes ou des campings devront effectuer la démarche sous peine de ne pas pouvoir accéder à leur lieu de résidence.

Pour obtenir le document il faudra présenter un justificatif de domicile, la carte grise du véhicule et la carte d'identité. Attention les stickers ne seront délivrés qu'à titre très exceptionnel le 6 juin. Il ne faudra donc pas traîner à partir de lundi, date du début de la distribution, jusqu'au 5 juin. Les accès à la ZCR seront contrôlés dès le lendemain à 6 heures du matin jusqu’à 23 heures.

Poids-Lourds, avion, bateaux, transports scolaires

D’autres mesures sont prises par la Préfecture du Calvados : circulation des Poids-Lourds de plus de 7,5 tonnes interdite le 6 juin. Dans le domaine aérien, seuls les vols commerciaux du matin et du soir seront assurés à l'aéroport de Caen-Carpiquet. Les vols de loisir et les drones seront interdits. En mer il n'y aura pas d'escale à la mi-journée au terminal ferry de Ouistreham et la Préfecture maritime va mettre en oeuvre un dispositif de restriction des navigations. Enfin il n’y aura pas de transports scolaires à l’exception de ceux dédiés aux enfants en situation de handicap.

En Normandie plus de 280 événements ont été labellisés « 75e anniversaire du Débarquement ». La Préfecture estime que 30 000 personnes sont attendues sur les 7 sites de cérémonies officielles, dans un contexte de menace terroriste largement accrue par rapport à 2014, année du dernier « grand » anniversaire du D Day.