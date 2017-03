Tout un quartier de Balaruc-les-Bains demande sa boîte aux lettres

Une pétition a été lancée pour demander l'installation d'une boîte aux lettres dans le quartier des Bas-Fourneaux, à Balaruc-les-Bains (Hérault). La quasi-totalité des habitants l'a signée. Pourquoi pas? répond la Poste.

A Balaruc-les-Bains, la résidence des Bas Fourneaux, c'est un ensemble de neufs bâtiments récents qui surplombent la route de Séte, en face du port Suttel sur l'étang de Thau. Couleurs dominantes: le rouge et le marron.

Les premiers habitants sont arrivés en 2009 et aujourd'hui un millier de personnes y vivent alors la moindre des choses, selon eux, ce serait d'avoir une boite aux lettres pour y glisser son courrier. D'autant qu'il y a beaucoup de personnes âgées.

Il faut pas être de l'ENA pour installer une boîte aux lettres!

Un millier de personnes vivent aux Bas-Fourneaux © Radio France - Salah Hamdaoui

Cela fait plus de deux ans que le comité de quartier se bat pour l'obtenir. "Pour envoyer une lettre, on est obligé de prendre sa voiture" regrette Yves Juarez, le président du Comité qui a lancé la pétition et qui revendique le droit à bénéficier d'un "service de proximité".

On a l'eau, l'électricité, le téléphone, pourquoi pas une boîte aux lettres? Yves Juarez

La Poste, qui n'est obligée à rien, se dit "consciente de l'attente des habitants" de ce nouveau quartier. Elle est prête à réévaluer l'implantation des neuf boîtes aux lettres de la commune et éventuellement à en déplacer une, moins utile. Elle va en discuter avec le maire de Balaruc-les-Bains, une commune qui compte 7.000 habitants environ.