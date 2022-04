Toute la commune de Civray mobilisée pour accueillir 28 réfugiés ukrainiens dans son camping

Olga, sa mère Valentina, leur amie Oxana et son fils Micha viennent de Kharkiv et comptent rester quelques mois à Civray (Vienne)

Alors que le soleil atteint les portes, les neuf chalets en bois alignés ouvrent petit à petit leurs volets ce jeudi matin. À l'intérieur vivent depuis une semaine des réfugiés ukrainiens, vingt-huit personnes dont huit enfants, à Civray, dans le sud-Vienne. Dans l'une de ces maisons, Tanya joue avec son fils de 18 mois pendant qu'un technicien vient installer une antenne Wi-Fi.

Il y a deux chambres, une douche et une petite cuisine. Tout ce qu'il faut pour elle et son mari. Ils sont arrivés de Kiev après un mois de périple à travers l'Europe. "On est bien installé ici, avec la nature et le chalet, se réjouit Tanya. On les remercie vraiment parce qu'ils nous nourrissent et ils prennent soin de nous."

Tanya et son fils Ivan vivent dans l'un des chalets du camping de Civray (Vienne). © Radio France - Théo Boscher

47 emplois dans la commune

La communauté de communes du Civraisien et les services de la préfecture ont tout fait pour qu'ils se sentent bien accueillis. Ils leur acheminent nourriture et vêtements. Tout ça leur vient du collectif d'aide alimentaire de Civray. Basé dans un hangar, il est dirigé par Nadine Bonneau et elle supervise le remplissage des neuf cartons avec des boites de conserve, des fruits, du café, de la farine.

Nadine et Dany sont des bénévoles de l'aide alimentaire de Civray et elles s'occupent des colis à destination des réfugiés ukrainiens de la commune. © Radio France - Théo Boscher

"On s'est rapproché de la Banque alimentaire pour leur donner ce qu'ils ont l'habitude de manger, explique-t-elle. Mais on gère l'urgence et ça va aller mieux au fur et à mesure."

Retour au camping et c'est justement l'heure du petit-déjeuner dans un chalet voisin. Olga est encore en pyjama mais ouvre sa porte avec un grand sourire. Elle partage le logement avec sa maman de 66 ans, une amie et son fils de 14 ans. Leurs seules occupations : "On fait à manger, on nettoie la maison et on va se balader au bord de la rivière ou dans la forêt." Tous les quatre sont partis de Kharkiv, ville de l'est de l'Ukraine toujours sous les bombardements russes.

Accompagnés par des associations

Mais Olga qui était juriste ne compte pas se tourner les pouces : "On essaie d'être aussi heureuses que possible. On voudrait bien travailler pour avoir un peu d'argent. N'importe quel travail, on s'en fiche mais on veut se tenir occupées."

Les réfugiés ukrainiens vivent dans des chalets en bois installés sur le camping de Civray (Vienne) © Radio France - Théo Boscher

C'est pourquoi le maire de Civray, Pascal Lecamp, a mobilisé ses réseaux. "J'ai appelé les deux Ehpad, les deux foyers logements et les trois grosses usines de la commune pour savoir si elles avaient du travail et en même pas 24 heures, on avait 47 postes disponibles", explique-t-il. Il s'agit de postes peu qualifiés mais qui permettront de dépasser la barrière de la langue, dans la laiterie de Civray par exemple.

Un travail psychologique ?

Les 28 déplacés ukrainiens sont encadrés par l'association mandatée par la préfecture Audacia. Elle s'occupe des démarches administratives mais aussi du parcours de santé de ces personnes, pour assurer le suivi de leurs ordonnances ou prendre rendez-vous chez le médecin. "À partir de la semaine prochaine, on pourra entamer s'ils le souhaitent le parcours psychologique, envisage Nadine Neaux, accompagnatrice sociale. Plusieurs médecins se sont déjà signalés pour les aider." Certains d'entre eux gardent en tête des images traumatisantes de la guerre.

À Civray, il reste encore 20 places disponibles pour des réfugiés ukrainiens et ceux déjà présents pourront rester entre 3 et 6 mois au moins. En tout, la préfecture a enregistré 434 Ukrainiens dans le département de la Vienne, dont 175 enfants.