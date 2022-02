Toute la famille autour des jeux-vidéo à la ludothèque de Périers dans la Manche

Qui a dit que les jeux vidéo étaient réservés aux plus jeunes ? La ludothèque de Périers a organisé ce samedi 12 février un après-midi avec pour thème le numérique. Une quarantaine d'enfants et de parents ont répondu présent.

Certains parents s'agacent parfois de voir leurs enfants devant les jeux vidéo, souvent à l'heure des devoirs. Les écrans permettent quand même de passer un bon moment. Une quarantaine de parents et d'enfants ont participé ce samedi 12 février à une "Party ludo" spéciale numérique à la ludothèque de Périers, près de Carentan-les-Marais. L'occasion de se retrouver autour des dernières consoles, des plus anciennes, mais aussi de découvrir les casques de réalité virtuelle, les drones ou encore des petits robots .

Un succès pour cette première

Les animateurs de l'Espace public numérique (NPN) de la commune étaient également de la partie pour accompagner les familles. "C'est ouvert à tous les âges. On a aussi bien des bébés, que des séniors, explique Soizic Auray, animatrice à la ludothèque. C'est soit un vendredi soir ou un samedi après-midi. On veut des rencontres autour du jeu, des rires. Et franchement, on ne force pas les gens, là en quelques jours tout était déjà plein. Les gens attendaient ça avec impatience."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un succès pour cette première session consacrée aux jeux vidéo. D'habitude, les équipes proposent des jeux de société, avec un thème différent chaque mois. Certains parents ont pu se replonger dans leur jeunesse, avec par exemple la fameuse Nintendo ou la Game-Cube. "Je suis un peu nostalgique, avoue Mathieu. On a beaucoup joué à ça il y a longtemps et on s'amuse toujours autant, même les enfants." Son fils juste à côté n'est pas totalement convaincu : "L'image est plus vieille."

Une quarantaine de parents et enfants ont participé à la "party ludo" spéciale numérique. © Radio France - Raphaël Aubry

La prochaine "Party ludo" sur les jeux de société cette fois est prévue mi-mars à la ludothèque de Périers, avec le thème des "fruits".