"Toute la maison s'est mise à trembler" : le maire de Sète, en vacances près de Marrakech, raconte le séisme

Un séisme de magnitude 7 a frappé le Maroc dans la région de Marrakech vendredi soir. Le bilan dépasse désormais le millier de morts. Le maire de Sète est actuellement en vacances dans sa résidence secondaire située à proximité de Marrakech.

Une explosion puis des secousses

François Commeinhes et son épouse ne sont pas blessés mais l'élu est sous le choc. "Tout d'abord, on a entendu une grosse explosion et ensuite toute la maison s'est mise à trembler avec le lit qui était secoué comme si on était sur un bateau en pleine tempête", raconte le maire.

"On a eu que de la peur, pas de dégâts et une impression particulièrement inquiétante pendant quelques heures puisqu'ily avait la possibilité de répliques, ajoute François Commeinhes. J'ai déjà connu des tremblements de terre en Chine et en Californie mais pas de ce niveau-là, c'est vraiment impressionnant."

Le maire indique notamment être en contact sur place avec les autorités afin de savoir quels sont les besoins des populations touchées. Ce lundi, la ville de Sète et ses associations vont se réunir afin d'organiser une collecte de dons ou une aide humanitaire.