La pétanque est reine à Objat ce week-end avec les 3JPO, les 3 jours de pétanque d'Objat. C'est la troisième édition et pour la deuxième année l'événement est classé comme national. Et il remporte un très vif succès. Il s'impose même comme une référence en la matière en France.

Les meilleurs pétanqueurs et pétanqueuses français et étrangers sont à Objat cette année

Objat, Corrèze

Les 3JPO ont lieu cette année en même temps que le National de Millau, sans doute l'un des rendez-vous annuels le plus couru de la saison. Et pourtant, preuve de la notoriété grandissante d'Objat, la quasi totalité des stars de la pétanque française sont là comme Philippe Quintais, le plus titré des pétanqueurs mondiaux : "Ce qui se passe ici est important, sinon on ne serait pas là". Et Philippe Quintais assure qu'il serait à Millau s'il n'était pas à Objat.

1000 pétanqueurs et pétanqueuses

De fait en seulement trois ans les 3JPO ont pris une sacrée ampleur. "On a lancé ça sur une boutade de copains" explique pourtant Stéphane Treuil, le président du club de pétanque d'Objat qui organise l'événement. Et celui-ci affiche déjà complet avec 256 triplettes chez les hommes et 64 doublettes chez les femmes, soit environ 1000 pétanqueurs et pétanqueuses. Et il y a aussi de nombreuses équipes étrangères, comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, etc. "Pour moi qui suis fan de rugby, c'est comme si , à Brive, vous aviez sur un même week-end les All Blaks, l'Australie et l'Afrique du Sud" rajoute le président.