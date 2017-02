La Fondation Brigitte Bardot n'a pas fait trop de bruit devant le cirque Amar à Pau

Une quinzaine de membres de la Fondation Brigitte Bardot a manifesté ce samedi après-midi devant le cirque Amar installé à Pau. Ils dénoncent, comme toujours, la présence d'animaux sauvages dans les cirques.

C'est presque devenu une habitude. Les événements animaliers en Béarn sont bien souvent ciblés par les défenseurs de la cause animale. La preuve ce samedi après-midi sur la plaine du Hameau à Pau, la Fondation Brigitte Bardot a manifesté devant le cirque Amar installé là depuis dix jours et jusqu'à ce dimanche soir. Ils dénoncent des maltraitances envers les animaux sauvages.

Une quinzaine de manifestants a distribué des tracts aux spectateurs " ça suffit pour distribuer des tracts et montrer des visuels pour sensibiliser le public" assure Daniel Raposo le responsable de la Fondation Brigitte Bardot dans les Pyrénées-Atlantiques.

Les animaux ne sont pas des clowns

Les revendications n'ont pas changé, depuis des années, la Fondation réclame la disparition des animaux sauvages dans les cirques "les lions qui ont besoin d'énormément d'espace sont confinés dans des camions-cage, ils sont trimbalés toute l'année sur les routes et ils sortent juste pour exécuter leur numéro qui dure quinze minutes" explique le militant. Des maltraitances sont également pointées du doigt "ce sont des souffrances psychologiques [...] ce sont des animaux qui sont privés d'abreuvement et de nourriture, tout est récompense" assure Daniel Raposo qui regrette que les contrôles vétérinaires ne soient pas plus fréquents.

Les animaux sont privés d'abreuvement et de nourriture, tout est récompense — Daniel Raposo de la Fondation Bardot

La Fondation Brigitte Bardot dans notre département a lancé une pétition papier il y a un an pour réclamer la disparition des cirques avec des animaux sauvages. Elle assure avoir récolté plus de 7 mille signatures, chiffre que nous n'avons pu vérifier.

Diffamation répond le cirque Amar

Agacé par ce rassemblement "qui ne devrait même pas être relaté" le porte-parole du cirque évoque des propos diffamatoires. Stéphan Gistau assure que les animaux ne sont pas maltraités "tous ces gens qui viennent nous voir si on maltraitait les animaux ne reviendraient pas d'une année sur l'autre. Le public français ne s'y trompe pas 16 millions de spectateurs en France". Le porte-parole explique que les lois sont respectées par le cirque Amar.

Une pancarte du cirque Amar installée devant la billetterie à Pau © Radio France - Jeanne marie Marco

Si on maltraitait les animaux le public ne reviendrait pas chaque année — Stéphan Gistau du cirque Amar

Le public quant à lui semble serein. Les spectateurs que nous avons croisé font confiance aux dresseurs "c'est de l'éducation et du dressage, il ne faut pas le voir comme de la maltraitance" dit une grand-mère accompagnant ses petits-enfants au cirque. Plus loin, une mère de famille se dit consciente "qu'un tigre n'a rien à faire dans une cage mais.. un garçon de 5 ans je ne sais pas où il voit un tigre si ce n'est pas au cirque ?".