Toutes Aux Frontières : 5000 féministes européennes attendues à Nice samedi 5 juin 2021

Toutes Aux Frontières est un événement imaginé par Pinar Selek en 2019 lors de la marche des femmes de Genève. Une écrivaine turque militante antimilitariste féminine qui vit en exil à Nice. Elle s'inquiète du sort des "femmes migrantes dont on ne parle jamais. Elles sont invisibles. Et pourtant elles représentent 54% des migrants, soit un nombre plus élevé que les hommes et les enfants. Des femmes victimes de violences sexuelles, des réseaux de prostitution, d'abus, d'esclavage domestique, et elles sont souvent dans une grande précarité administrative."

L'idée germe de créer une première action internationale. Ce sera Nice pour le premier acte. Un grand rassemblement pour une ville située près d'une frontière. Toutes Aux Frontières grandit vite. Aujourd'hui une centaine d'associations féministes, de lesbiennes, trans soutiennent l'appel à la mobilisation surtout en Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Pays Bas et même de Russie.

"Nous ne savons pas combien de personnes pourront venir car la crise sanitaire a contraint certaines associations à déprogrammer des trajets en bus, mais nous tablons sur près de 5000 manifestantes. Des groupes ont prévu de venir de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Paris, nous sommes débordés de demandes de logements... " selon la coordinatrice du planning familial de Nice, Claire Moracchini, très engagée dans le mouvement.

Une jeune militante , Emma étudiante à Nice est très motivée explique qu'elle veut défendre une autre vision du monde. Elle a prévu de manifester " je ne me reconnais pas dans cette société politique dirigée au Sénat et à L'Assemblée Nationale par des hommes, nous avons notre sensibilité qui n'est pas entendue". " Je me suis engagée dans le féminisme car je subis comme tant d'autres des violences sexistes au quotidien".

Le rassemblement doit débuter à 11H place Masséna à Nice. 13 H : la chorale Toutes aux Frontières doit chanter. 13H30 : départ de la manifestation de la place Masséna à la place Garibaldi. Prises de paroles en plusieurs langues, danses , batacuda.. Et en passant sur la Promenade des Anglais les féministes ont prévu de déployer des cerfs volants. Ce sont symboles du" voyage, de la liberté et de la fragilité car il peut se déchirer" précise Pinar Selek.