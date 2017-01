"Toutes les associations de protection animale demandent les caméras dans les abattoirs", dont Welfarm

Après les vidéo-choc dans plusieurs abattoirs, une proposition de loi est débattue à l’Assemblée ce jeudi. Les caméras sur les chaînes d'abattage n'y figurent plus, au grand regret de l'association Welfarm, dont Pauline Dinico-Lantonio, une des responsables, était l'invitée de France Bleu Limousin.

Les députés vont commencer à discuter ce jeudi d'une proposition de loi sur les abattoirs, portée par Olivier Falorni, élu de Charente Maritime. Elle arrive après les scandales déclenchés par diverses vidéos de l'association L214, montrant des pratiques choquantes dans plusieurs abattoirs français. Une commission d'enquête parlementaire avait été mise en place pour enquêter sur le sujet et faire des propositions. Pauline Dinico-Lantonio, une des responsables de Welfarm, association de protection des animaux d'elevage reconnue d'utilité publique, était l'invitée de France Bleu Limousin à 8h20 pour en parler.

Les caméras : le point important.

Et elle a un d'abord un gros regret, car deux articles importants ont été retoqués, notamment la mise en place de caméras de contrôle. "Le député Olivier Falorni va ré-introduire la mesure par amendement et nous le soutenons. On pense vraiment que ça permettrait d'éviter un certain nombre de cas de maltraitance, et que ça serait aussi un outil de formation, pour montrer les bons gestes".Quant au risque de dérive lié au fait de filmer les employés, elle estime qu'il y a des moyens simples d'éviter les dérives : "il faut juste restreindre l'usage de ces vidéos, que les directeurs d'abattoirs n'y aient pas accès".

Mais pas seulement...

Et d'ajouter que toutes les associations de protection animale qui ont été auditées par la commission d'enquête parlementaire (elles sont dix) se mobilisent pour soutenir cette mesure. "Après on aimerait bien qu'il y ait d'autres garanties, notamment sur la formation du personnel. Pour nous, c'est incroyable que n'importe qui puisse postuler pour un emploi en abattoir, sans aucune formation préalable. Donc les caméras, c'est un point fort, mais on ne réduit pas tout à cela", conclut Pauline Dinico-Lantonio.

