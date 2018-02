Fini l'internet à bas débit ou les coupures multiples : en 2021, et avec un an d'avance 700 000 nordistes qui vivent en zone rurale seront raccordées à la fibre. De l'internet ultra-rapide et un atout supplémentaire pour ces communes éloignées des grandes villes.

Templeuve, France

"On peut mettre plusieurs heures pour télécharger une vidéo" : cet élu de l'Avesnois, zone très rurale au sud de la région se désole. Certains villages ne bénéficient que d'un accès à Internet à bas débit. "C'est totalement inadapté par rapports aux standards d'aujourd'hui. Nous avons trop de zones de mauvaise couverture, c'est pour ça qu'on attend avec beaucoup d'impatience l'arrivée de la fibre. Pour nous ce sera 2018", explique Sébastien Pierchon, le directeur général adjoint de la communauté de communes Coeur Avesnois.

La fibre arrivera en 2021 dans toutes les communes rurales de la région, avec un an d'avance sur le calendrier. 700 000 prises vont être installées par l'opérateur Axione, filiale de Bouygues. Et pour les foyers qui découvriront cet internet ultra-rapide, le changement sera flagrant "On parle d'un débit 1000 fois plus rapide que celui de l'Internet classique, explique Christophe Outier, le directeur commercial de l'opérateur Nordnet. On pourra charger du contenu instantanément mais aussi être connecté à plusieurs dans la maison, tout en commandant des vidéos à la demande. Et ce n'est pas plus cher que du haut débit". Il faut compter entre 15 et 30 euros par mois.

Dans les villages, la fibre un atout pour faire venir des familles

Les maires des communes rurales attendent ce déploiement de la fibre avec beaucoup d'impatience. Pour eux, être "fibré" c'est un atout supplémentaire "Avant quand une famille voulait s'installer elle me demandait s'il y avait l'assainissement, aujourd'hui c'est la fibre. Et ça peut décider une famille à s'installer ou non dans un commune. Et la fibre peut aussi favoriser le télétravail et donc faire diminuer les bouchons" affirme Luc Monnet, maire de Templeuve dans la Pévèle entre Lille et Douai.

Un très haut débit...très attendu dans les campagnes Copier

Ce grand plan d'installation de 700 000 prises va coûter la bagatelle de 840 millions d'euros, financé en grande partie par les opérateurs mais aussi l'Etat et les collectivités locales. "Il n'y aura pas de surcoût pour le consommateur" promet Christophe Coulon, le président du syndicat mixte La Fibre optique 59/62 qui porte ce projet.