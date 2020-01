Toutes les crèches de l'agglomération de Bergerac sont passées au 100% bio

Les 220 enfants des crèches de la communauté d'agglomération bergeracoise mangent désormais bio et local le midi et au goûter. L'augmentation du coût des repas n'a pas été répercutée sur le prix de journée des familles.

Bergerac, France

Moins d'un an après le vote des élus de la Communauté d'agglomération Bergeracoise, en avril 2019, les sept crèches de la CAB ont mis en place des repas 100% bio, avec des fournisseurs désormais essentiellement locaux. C'est Jean-Marc Mouillac, cuisinier-formateur et fondateur du collectif Les pieds dans l'assiette, qui a aidé les cuisinières des sept crèches avec des recettes et un réseau de fournisseurs locaux.

Du bio pour le plaisir, et même pour le vocabulaire

Sahar, la cuisinière de la crèche Pous à Bergerac, est enthousiaste "c'est vraiment local - à part pour les bananes par exemple - c'est du bio et du frais, et quand un enfant me dit "Mmh c'est bon Sahar", ma journée elle est top !" Pour le cuisinier-formateur Jean-Michel Mouillac, il y a beaucoup de recettes simples et bonnes que l'on peut réaliser avec des produits bio et locaux "du légume à la céréales on peut trouver de tout en Dordogne, surtout pour des petites quantités comme en crèche, et quand on sui les saisons, on peut offrir 70 fruits et légumes différents, ce qui fait que les enfants enregistrent plus de 70 mots. Il faut développer la mémoire gustative dès l'enfance."

Le coût du repas dans les sept crèches de l'agglo. est passé de 1,80 € à 3 € avec le bio, mais sans conséquences pour le prix de journée des familles. La CAB gère en direct les crèches Pous, Cabriole et Bellegarde à Bergerac, et la crèche de Saint-Sauveur de Beregrac, pour 175 enfants. Les crèches de Sigoulès, Razac-de-Saussignac et Prigonrieux-La Force sont alimentées par des cuisines municipales pour 45 autres enfants.

75 enfants mangent chaque jour à la crèche Pous de Bergerac © Radio France - Harry Sagot

Le premier collège labellisé 100% bio de France est déjà périgourdin depuis septembre 2019, c'est le collège Pierre-Fanlac de Belvès. Et le collège Jean-Rostand de Montpon devrait lui succéder en juin 2020.