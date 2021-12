Toutes les doses de vaccin anti-covid proposées à Guéret ont été injectées ce dimanche

Ce n'est plus la peine de se rendre au centre de vaccination de Guéret, ce dimanche 5 décembre pour l'opération de vaccination anti-covid "sans rendez-vous". En effet, toutes les doses proposées ont été injectées entre samedi et dimanche midi.

Ce dimanche 5 décembre, vous auriez pu vous faire vacciner contre le Covid-19 sans rendez-vous, au centre de Guéret. Mais le centre a été pris d'assaut et il ne reste plus aucune dose à injecter, cet après-midi. La préfecture de la Creuse et l'ARS proposaient, pour ce premier week-end de décembre, une opération de vaccination sans rendez-vous jusqu'à 17 heures. Aucune inquiétude pour celles et ceux qui ont rendez-vous lundi 6 décembre, le centre a gardé vos doses au frais.