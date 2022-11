Toutes les familles de la Loire et de France ont une histoire avec la Grande Guerre

A l'occasion du 11 novembre, date de commémoration de la fin de la Grande Guerre, Julien Fargettas, directeur de l'Onac de la Loire, l'Office national des anciens combattants, a tenu à réaffirmer l'importance de ces commémorations, même 104 ans après l'armistice.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Le 11 novembre est-il un simple jour férié ou a-t-il encore du sens et lequel ?

Julien Fargettas, directeur de l'Onac de la Loire : Cette date a même un double sens. La fin de la Première Guerre mondiale, mais il faut savoir que ce jour là, on célèbre aussi tous les morts pour la France. Tout à l'heure, au monument aux morts de la place Fourneyron de Saint-Etienne, nous citerons la liste des soldats français qui sont tombés au cours de l'année 2021. Ils sont deux. Donc ça concerne la Première Guerre mondiale, mais aussi tous nos soldats qui sont engagés sur des théâtres d'opérations aujourd'hui.

Pour revenir à cette guerre 14-18, le dernier Poilu est mort en 2008. Comment peut-on encore incarner ces commémorations ?

Cette Première Guerre mondiale est particulière parce qu'elle concerne finalement tout le monde, toutes les familles françaises ont été concernées, toutes les familles françaises ont eu des pertes durant le conflit. Je rappelle que c'est à peu près 1,5 millions de soldats français qui ont été tués, plus les blessés, les mutilés, les gueules cassées, les orphelins. Donc tout le monde a encore quelque chose dans son passé familial lié à ce conflit et ce qui fait que cette guerre a un statut un peu particulier dans notre dans notre histoire et c'est pour ça que les gens s'en souviennent encore et continuent de commémorer.

Arrivez-vous à trouver la relève ? des porte drapeaux, par exemple. Est-ce que les plus jeunes se mobilisent ?

C'est un sujet délicat. On a des gens qui se mobilisent, on a des jeunes adultes qui se mobilisent. Et puis nous, on travaille effectivement à destination des scolaires. Dans le département, on confie des drapeaux d'associations d'anciens combattants à des établissements scolaires. Ça a été le cas l'année dernière. Prochainement, on va faire deux établissements scolaires à Saint-Chamond. Et là, aujourd'hui, à Saint-Étienne, on aura des élèves de l'école Fauriel qui vont chanter et on aura des élèves du collège Gambetta qui vont lire des textes de Maurice Genevoix. Donc c'est un travail avant et après la cérémonie.

Comment les plus jeunes prennent-ils ce travail sur un sujet comme celui-là ? Arrivent-ils à visualiser ce que représentait cette guerre ?

Oui, parce que leurs enseignants ont les outils aujourd'hui pour bien leur montrer ce que ça a pu représenter. On les a fait venir mardi pour une conférence en Préfecture et ils étaient très impressionnés, par les lieux, mais aussi très satisfaits d'être là et puis d'apprendre. Nous, on est toujours heureux de voir comme ça des gamins de quatorze ans s'imprégner autant d'un sujet.

Est-ce que, pour leur en parler, on peut évoquer la guerre en Ukraine, ou encore l'arrivée de partis d'extrême droite au pouvoir, comme en Italie. Est-ce que cette ambiance aide à transmettre le message aux plus jeunes ?

Ça aide et ça peut aussi desservir. Évidemment, quand on intervient auprès d'enfants ou d'adolescents, leur premier réflexe va être de faire référence à l'actualité, quand ils la suivent, et notamment à l'Ukraine. Moi, je me souviens d'être intervenu dans une école d'Andrézieux-Bouthéon où tout de suite les enfants parlaient de l'Ukraine, parlaient de la guerre nucléaire. Donc, évidemment, il faut leur rappeler que la guerre peut être à nos portes.

Un mot sur un lieu à part dans la Loire, le monument pacifiste de Saint-Martin d'Estreaux, dans le nord du département. Quelle est sa particularité ?

C'est le maire de l'époque qui a fait inscrire des inscriptions pacifistes, "à bas la guerre" etc. Il a aussi fait mettre les photos de chaque poilu du village. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez face au monument, vous n'avez pas que des noms. Vous avez aussi des visages et vous vous rendez compte de leur jeunesse. Tout de suite ça vous imprègne et ça vous situe le sacrifice de ces jeunes hommes. On a plusieurs monuments comme ça dans la Loire, qui sont un petit peu dissonants par rapport au paysage des monuments qu'on peut trouver habituellement. C'est le cas de La Talaudière, par exemple. Et tout ça, ça a été le fruit des réflexions de l'après 1918 où on avait des partis qui étaient pacifistes et pour qui le rejet de la guerre était important.