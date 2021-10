Toutes les grottes de France réunies au Buisson-de-Cadouin en Dordogne

L'Anecat rassemble 70% des grottes, gouffres et rivières souterraines de France. 25% sont des sites préhistoriques. Pas étonnant de voir le congrès 2021 se dérouler au Buisson de Cadouin où se trouve les somptueuses grottes de Maxange.Un congrès placé sous le signe de "l'après crise sanitaire". Globalement l'été a été bon et le passe sanitaire a été plutôt bien accepté. Mais l'Anecat est là également pour réfléchir sur l'avenir de ces lieux. Partager les grottes, tout en les préservant. Et en assurant la sécurité du public.

Le Congrès de l'ANECAT au Buisson de Cadouin © Radio France - Xavier Dalmont

"L'été a été plutôt bon" - Alain Francès Président de l'Anecat

Alain Francès Copier

Congrès de l'ANECAT © Radio France - Xavier Dalmont

"Il faut préserver nos grottes"- Laurent Garnier gérant de deux sites dans le Vercors