Toutes les places pour la finale de la Coupe de France de foot ont été vendues

Il n'aura fallu que quelques heures pour vendre les dernières places pour la finale de la Coupe de France de football qui opposera l'OGCNice à Nantes. La finale aura lieu au Stade de France le 7 mai prochain. Quelques 9000 derniers billets étaient proposés aujourd'hui mardi et on trouvé acquéreur très vite. Au final pour cette finale, il y aura 80.000 spectateurs dont 19.800 estampillés supporters niçois et 21.000 nantais. Reste à savoir si tout les autres prendront fait et cause pour le gym ?