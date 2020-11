"Toutes les précautions sanitaires sont prises", assure la blanchisserie Lavox à Déols

La direction de la blanchisserie Lavox apporte un démenti très ferme aux inquiétudes formulées par des salariés et la CFDT. Les conditions sanitaires sont totalement garanties. Des masques chirurgicaux et FFP2 sont fournis aux salariés ainsi que tous les équipements de protection nécessaires.

À Déols, la blanchisserie Lavox se défend de tout manquement à la sécurité sanitaire à l'égard de ses salariés. Ils sont notamment chargés de laver des draps, des taies ou des blouses de plusieurs hôpitaux de la région. "Nous sommes certifiés Iso 9001 et RABC. La partie hygiène est très importante au sein de l'entreprise et de façon encore plus forte depuis ces derniers mois", assure Jérôme Bessemoulin, directeur des ressources humaines de Lavox. Plusieurs salariés pointent du doigt un nombre insuffisant de masques de protection. La CFDT de l'Indre s'est saisie du dossier et avait alerté l'inspection du travail.

Suffisamment de masques en stock et notamment des FFP2

La réponse de la direction est catégorique ce mardi : "Nous avons 6778 masques à disposition dont un peu plus de 1 000 masques FFP2 et/ou chirurgicaux", explique Jérôme Bessemoulin. La direction évoque un plan de continuité d'action mis en place dès le 25 février, soit trois semaines avant l'instauration du premier confinement. "Depuis le 25 février, nous avons sorti un plan de continuité, une information auprès de nos salariés, une sensibilisation au Covid et déjà la distribution de masques FFP2. On n'a pas lésiné sur les moyens pour la protection de nos salariés. Tout a été réuni et tout est confirmé notamment par l'inspection du travail et la médecine du travail", précise Nicolas Guillemain, directeur de l'entreprise.

L'objectif est de tout le temps protéger les salariés de l'entreprise

Dans un mail envoyé en septembre 2020, l'inspection du travail notait que des masques FFP2 devaient être distribués aux salariés qui réceptionnent le linge sale. "Trois jours après ce mail, la médecine du travail est venue visiter l'entreprise et nous a confirmé que notre protocole était conforme aux règles du Covid-19", poursuit le directeur. "Nous avons l'approbation des membres du CSE pour les protections mises en place", ajoute-t-il.

Les masques ne sont pas les seuls équipements de protection mis à disposition. "Nous avons aussi des manchettes, des lunettes, des gants, une tenue vestimentaire obligatoire. Nos processus sont très présents et très marqués au sein de l'entreprise", indique Jérôme Bessemoulin.

Des normes sanitaires drastiques et validées

Un audit a également été réalisé sur place, les 27 et 28 octobre 2020. "Il a validé l'ensemble des process au sein de l'entreprise", explique Jérôme Bessemoulin, directeur des ressources humaines de Lavox. "La norme RABC est spécifique sur l'hygiène en blanchisserie. On a beaucoup travaillé ces derniers mois. On a travaillé sur un livret coronavirus pour rappeler tous les gestes barrière et tout ce qui était mis à leur disposition pour les protéger par l'intermédiaire de documents diffusés ou transmis à chacun", ajoute Camille Charrier, responsable qualité en temps partagé.

Le directeur de l'entreprise détaille aussi tout le processus de travail au sein de la blanchisserie Lavox. "On a tout mis en place, dès le ramassage du linge sale chez nos clients. On met à disposition des sacs hydro-solubles, on respecte un délai supérieur à 24 heures dans le traitement du linge (selon les dires de la médecine du travail qui relève cette information de l'institut national du Québec en date du 4 septembre 2020, le virus est viable moins de 24 heures). On l'a déjà fait gratuitement et sans frais pour des pharmacies et des hôpitaux. Nous avons un procédé virucide. On ne mélange pas les affaires de nos clients. Nous avons des séchoirs et des tunnels de finition à 180 degrés. Ensuite, il n'y a plus aucun contact manuel jusqu'à la mise en chariot. Nos camions, nos sacs, nos chariots sont désinfectés tous les jours", détaille point par point Nicolas Guillemain.