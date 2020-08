Les recommandations à suivre dans le Gard avant l'arrivée du Tour de France

Le passage du Tour de France dans le Gard aura bien sûr un impact sur le réseau routier départemental, les voies empruntées étant réservées durant 3h30 environ à l'usage exclusif du passage de la caravane et des coureurs. Pour limiter les perturbations sur les usagers, le conseil départemental en lien avec la préfecture et les forces de l'ordre a établi une carte des horaires de fermeture des axes par tronçons glissants. La carte de l'itinéraire ainsi que les horaires de passage de la caravane et de la course sont disponibles sur le site : https://montaigoual.gard.fr/etape-le-teil-mont-aigoual-tdf-2020 et https://montaigoual.gard.fr/pratique/circulation/

La préfecture du Gard appelle donc chacun à la vigilance et à prendre en amont ses dispositions pour préparer ses déplacements notamment les professionnels de santé, les commerçants en raison de la fermeture totale à la circulation des axes empruntés par les coureurs.

Les consignes à respecter

interdiction formelle de stationner sur le parcours

fermeture de certains cols dès le mardi 1er septembre à 8 heures

interdiction temporaire générale de la circulation sur le parcours

interdiction pour le public de se placer dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente, ainsi que sur les ponts, dans les passages souterrains, les tunnels et le long des lignes de chemin de fer

interdiction d’installation de débits de boissons temporaires sur le parcours et l'interdiction de vente des boissons des 3e, 4e et 5e groupe dans les débits ambulants, hors du parcours, autorisés par le maire.

Prévenir le COVID

Dans le cadre de la prévention face à l'épidémie de Covid, les dispositions suivantes sont applicables en sus de celles de l'organisateur :

port du masque obligatoire pour tous les spectateurs (les plus de 11 ans) présents le long de l'itinéraire de passage des coureurs

pas de rassemblements de plus de 5000 personnes sur des portions de parcours à fort intérêt (col de la Luzette, final au mont Aigoual) qui seront fermés à la circulation plusieurs jours avant

pas de groupe de plus de 10 personnes

ration de 4 m2 pour 1 personne sur les zones où des écrans géants sont positionnés

mise à disposition de gel hydroalcoolique par les mairies sur ces zones.

Trois véhicules "prévention Covid" circuleront également en amont de la caravane et pourront distribuer jusqu'à 5000 masques par jour. Une distance de 2 mètres devra être respectée entre les spectateurs et les coureurs. Aucun autographe ni selfie ne seront autorisés.

Des zones dédiées au public sur le site d'arrivée

Ces zones respecteront les principes suivants :

5 000 personnes maximum cumulées (3 500 personnes pour les zones "public" et 1 500 personnes pour les zones ASO)

distribution de 10.000 masques à destination du public et des invités

passage d'équipes ambulantes de distribution de gel hydroalcoolique

port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans

respect de la norme «d'une personne pour 4 m² »

Le Gard est classé en zone rouge depuis ce jeudi.

