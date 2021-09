Toxicomanes à Paris : trente-six élus du 93 interpellent Jean Castex sur la situation porte de la Villette

Trente-six élus, députés, sénateurs, maire de Seine-Saint-Denis, ont signé avec Stéphane Troussel, le président du département, une lettre ouverte adressée au Premier ministre. Ils interpellent Jean Castex pour que le problème que posent les toxicomanes, soit réglé.

Ils reprochent d'abord au ministre de l'Intérieur d'avoir décidé sans concertation et dans la précipitation de déplacer un grand nombre de personnes toxicomanes situées dans les 18e et 19e arrondissement vers la Place Auguste Baron, Porte de La Villette, à quelques dizaines de mètres de la Seine-Saint-Denis et des villes d’Aubervilliers et de Pantin.

Ils demandent au Premier ministre de recevoir les maires de Pantin et d’Aubervilliers ainsi qu'une délégation d'élus concernés, pour ensuite travailler ensemble et prendre les mesures nécessaires.

La Seine-Saint-Denis à nouveau pénalisée

S'ils sont d'accord pour dire qu'il fallait agir rapidement, ils condamnent "fermement le choix qui a été fait par le ministre de l’Intérieur et le Préfet de police de Paris de déplacer le problème vers la Seine-Saint-Denis – comme c’est malheureusement trop souvent le cas - au plus grand mépris de ses habitants qui ont tout autant droit à la sérénité que les autres".

Ils s'insurgent contre le lieu qui a été choisi situé, disent-ils, "à proximité directe d’habitations, plus précisément du quartier des Quatre-Chemins de Pantin et d’Aubervilliers, l’un des quartiers les plus pauvres de France". Il est insupportable d’ajouter de la misère à la misère, écrivent-ils en soulignant qu'il y avait des lieux identiques dans l'Ouest parisien mais qu'une fois de plus on a préféré le 93.

Les élus demandent un plan global

Les élus dénoncent aussi une mesure qui ne prend pas médicalement en compte les toxicomanes. On se contente de les déplacer, de les "ballotés d’un endroit à un autre sans qu’aucune solution pérenne de prise en charge médicale et sociale ne soit mise en œuvre".

Les élus réclament une solution durable et des mesures qui soient prises en lien avec les hôpitaux et avec des dispositifs d'hébergements d'urgence.

"Si nous voulons traiter le problème dans l’ensemble de ses composantes et sur le long terme, il est urgent que l’Etat prenne ses responsabilités en lançant un plan de santé global sur cette question" concluent-ils e demandant au Premier ministre de rencontrer les élus concernés.