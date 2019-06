Tozz et Nanou, les deux ours polaires ont pris leurs marques au parc du Reynou prés de Limoges

Les deux ours polaires arrivés dans le courant du mois de juin au parc animalier du Reynou au sud de Limoges se sont installés dans leur enclos Ils viennent de deux parcs zoologiques des Pays Bas où ils ont vu le jour et dès ce weekend les visiteurs vont pouvoir faire leur connaissance.

Haute-Vienne, France

Tozz a deux ans et demi et Nanou, 6 ans. Les deux mâles sont nés en captivité dans deux parcs zoologiques aux Pays Bas et n'ont jamais vu la banquise. Il a quand même fallu les acheminer séparément et à une semaine d'intervalle en camion climatisé, mais depuis leur arrivée en Haute-Vienne tout semble bien se passer. Et même sous le soleil particulièrement généreux en ce moment les deux ours polaires ont commencé à leur nouveau lieu. Le parc animalier du Reynou a fait d'énormes efforts d'aménagement pour les accueillir.

Les ours polaires apprécient aussi le soleil

Un enclos de plus d'un hectare, deux bassins pour faire trempette leur sont réservés ce qui a nécessité plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement même si tous les travaux ont été réalisés en interne, mais les deux ours polaires se sont visiblement bien adaptés "A partir du moment où ils peuvent prendre des bains, des endroits à l'ombre ou au soleil, c'est eux qui choisissent et depuis leur arrivée ils préfèrent se mettre au soleil" explique le vétérinaire du parc du Reynou Franck Haelewyn.

Les deux ours se font désormais des calins © Radio France - Françoise Ravanne

Tozz et Nanou sont aussi là pour une prise de conscience

L'arrivée des deux ours polaires est bien sûr l'occasion de booster l'activité commerciale mais en les accueillant le parc du Reynou assure jouer également un rôle de conservation du patrimoine génétique car les deux ours sont aussi là pour transmettre un message explique Nicolas Lefrère le directeur du parc animalier : "Les animaux que nous accueillons sont les ambassadeurs de ceux qui sont en train de voir leur milieu naturel dévasté par l'homme et c'est donc une façon de sensibiliser nos visiteurs aux menaces qui pèsent sur ces animaux"

Les visiteurs pourront faire connaissance avec Tozz et Nanou dés que tous les aménagements pour accueillir le public seront prêts et si tout va bien ce sera dés ce weekend.