Tradition : la tête du roi du carnaval de Nice mise en place

C'est un moment symbolique. La mise en place des têtes du roi et de la reine sur leur corps respectifs marque le début du carnaval de Nice.

Si l'opération est traditionnelle, elle n'en reste pas moins délicate. L'objectif est de fixer la tête du roi sur son corps et son char. 1 tonne a poser à plus de 18 mètres de hauteur.

Le roi sans tête attend dans la rue © Radio France - Laurent Vareille

"Les entrepôts sont trop petits, nous devons donc effectuer la manœuvre en dehors, dans la rue, explique Pierre Povigna, carnavalier niçois depuis des générations. Pour nous c'est symbolique, ça marque la fin de notre travail de préparation et le démarrage réel pour nous du carnaval de Nice."

le roi brûlé à la fin !

Le roi et la reine doivent être solides car ils resteront plus de deux semaines sur la place Masséna, devant résister aux diverses intempéries. Ensuite, ils seront rentrés et le roi brûlé. Enfin "une effigie du roi, car celui là est en fer avec de complexes mécanismes. Nous en réalisons un en bois pour qu'il brûle parfaitement", explique Pierre Povigna. Pour l'instant, il est encore entier et sera visible jusqu'au 25 février.