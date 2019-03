Trafic de cocaïne dans la région de Toulouse : l'année de tous les records

La Douane a révélé ses chiffres pour l'année 2018. En région Occitanie, les saisies de tabac et de stupéfiants ont toutes augmenté. Jamais la direction régionale n'avait mis la main sur autant de cocaïne. Plus d'une tonne en Occitanie, près de 700 kilos rien qu'en Midi-Pyrénées.

Toulouse, France

La région Occitanie a connu une augmentation spectaculaire de saisies de stupéfiants avec 27,4 tonnes (valeur marchande : 108 millions d'euros) contre 13 en 2017. La Direction de Toulouse (Midi-Pyrénées) s’est particulièrement distinguée, avec notamment la saisie de 672 kilos de cocaïne contre seulement 14 l'année précédente, soit une progression de 4.800 %. À cela s'ajoute pour les services toulousains, la saisie de 2.400 kilos de cannabis.

L'équivalent marchand de 33 millions d'euros de coke et de cannabis saisis par la direction des douanes de Midi-Pyrénées en 2018

Au niveau de la région Occitanie c’est un total de 1 224 kilos de cocaïne qui ont été interceptés. Il faut dire qu'en octobre dernier, une saisie hors-normes avait été signalée : 654 kilos de coke près de Toulouse. Deux hommes avaient été interpellés à Deyme (Haute-Garonne) par les douanes après la découverte d'une quantité record de cocaïne dans un camion frigorifique. Le conducteur du camion et son passager étaient tous deux finlandais. Ils devaient assurer une liaison entre deux sociétés situées au Portugal et aux Pays-Bas. L'aéroport est aussi un lieu de transit prisé des trafiquants. En 2018, les douanes de Blagnac ont ainsi arrêté dix mules pour un poids total de près de 8,2 kilos de cocaïne ingérée à destination de Toulouse.

Saisies de tabac records grâce à la collaboration avec Andorre

En Occitanie, les saisies de tabac représentent 21 tonnes (plus de 2.400 constatations) dont la moitié sur la frontière andorrane, contre 13 en 2017. Près de 20% de ces saisies (3,6 tonnes) ont été réalisées par la Direction Régionale à Toulouse qui a vu le nombre de retenues douanières (gardes-à-vue) augmenter de 66 %. En vigueur depuis avril 2018, le plan andorran de lutte contre la contrebande facilite la transmission d’informations et la réalisation de contrôles, surveillances et constatations opérationnelles. Cela se traduit par 1.788 constatations sur la seule frontière andorrane, soit des saisies d’un total de 10,6 tonnes de tabac.

Les Douanes en Occitanie font aussi état d'autres chiffres parlants : les manquements à l’obligation déclarative des sommes supérieurs à 10.000 euros lors des passages frontières. L'an dernier, 216 constatations de ce type ont été réalisées, ainsi que 18 dossiers de blanchiment douanier. Et près de 40.000 articles de contrefaçons ont été saisis.