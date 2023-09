Trafic de drogue à Toulouse : "Je tire la sonnette d'alarme" dit le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc

L'été se termine et les rentrées politiques s'enchainent. Celle du président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, lui permet de se féliciter d'un été riche en rendez-vous populaires. Grande Braderie , village rugby (la fan-zone) et Coupe du monde de rugby , inauguration des Halles de la Cartoucherie ... une rentrée "en fanfare" se réjouit le maire.

Inquiétudes sur le trafic de drogue, des moyens pour la police et la justice ?

Néanmoins, Jean-Luc Moudenc a fait part de sa préoccupation sur plusieurs sujets, dont les faits divers sanglants qui ont émaillé l'été toulousain. Au premier rang, le trafic de drogue et les règlements de comptes . "Je tire une sonnette d'alarme. L'État, je le sais, prend la mesure de la situation, mais il est essentiel que l'État croise ses actions avec les nôtres pour agir dans ce domaine. Nous sommes d'ailleurs dans une clause de revoyure sur les moyens de la police nationale, et j'ai bientôt rendez-vous à ce sujet avec le ministre de l'Intérieur, place Beauvau."

Sur le sujet des moyens de la justice, et après les annonces de déploiements de nouveaux postes de magistrats partout en France : "Je salue les annonces de hausses des effectifs, le Garde des Sceaux gagne ses arbitrages" déclare Jean-Luc Moudenc, qui ajoute : "Pour autant, je vais continuer à me battre, je ne perçois pas dans ces annonces une correction des déséquilibres d'effectifs chez nous. Sans doute, vu de Paris, on se dit que Toulouse est bien dotée, mais nous avons des besoins encore non pourvus".