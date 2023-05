Trafic de drogue au Clou Bouchet à Niort : "il ne faut pas attendre que ça devienne comme à Marseille"

Café et surtout discussions ce mardi 16 mai devant les numéros 43 et 45 de la rue Laurent Bonnevay quartier du Clou-Bouchet à Niort. Pour la deuxième semaine, un café citoyen était organisé à cet emplacement bien connu pour le trafic de drogue. La police a multiplié les interpellations ces derniers temps et les dealers ne sont plus là, en tout cas pour l'instant. Claudie, une habitante du quartier ne voulait pas venir au début, par peur de représailles. "Je suis venue quand même, par solidarité, pour essayer de libérer un peu ce quartier de tout ce qui se passe. C'est invivable pour les gens surtout".

"Je ne me sens pas en sécurité"

Marie-Christine, retraitée de 67 ans, le reconnaît, "je ne me sens pas en sécurité. C'est pas qu'ils sont méchants mais quand on les voit compter leurs billets là sur les marches d'escalier... Ma fille ne veut pas laisser mes petits enfants là parce qu'elle a peur aussi", raconte cette habitante du 43. Ils sont une dizaine d'habitants à côté de la table installée par les policiers. Le ras-le-bol s'exprime. "Le soir quand il fait noir, on rentre, ils fument dans les escaliers. Faut rien leur dire. On leur demande pardon ils se dérangent pas. Ils font leurs besoins dans les caves. C'est des va-et-vient sans arrêt. Il faut que ça s'arrête", insiste une autre habitante, inquiète. "Là, ils ont changé de coin mais ils vont revenir".

Le 43 rue Laurent Bonnevay est un point de deal bien connu. © Radio France - Noémie Guillotin

Des caméras de vidéoprotection attendues

Car pour la plupart des habitants présents ce n'est pas l'opération du jour qui va leur faire peur. "Qu'ils ferment le porche et qu'ils en fassent un commissariat d'accueil après ce serait tranquille ici", propose un participant. Jean-Marie demande des nouvelles des caméras. La vidéoprotection doit en effet être étendue au Clou Bouchet. "Elles vont arriver normalement sur 2024", Valérie Volland, adjointe au maire de Niort chargée de la sécurité. "C'est long !", répond Jean-Marie. "Il y a une installation, des budgets, des subventions. Là ça a été voté en conseil municipal", précise l'élue.

Les échanges avec les policiers sont parfois vifs. "Moi ça me fait rigoler quand je vois les dealers ici ou en face et que la voiture de police fait que passer", lâche Angélique. Réponse de la capitaine Carole Claudel : "La police quand elle passe, elle note. Elle fait remonter une info : qui on a vu, quand, quoi, comment. Cette info vient nourrir un gros dossier et quand on a toutes les infos on va les chercher. On est conscient que pour la population ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite". Des habitants qui attendent que les choses bougent. Car "il ne faut pas attendre que ça devienne comme à Marseille", conclut Claudie.